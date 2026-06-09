Министър Енчо Керязов представи приоритетите в работа си през следващите месеци

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи предизвикателствата, приоритетите и основните направления в работа си през следващите месеци, както и мерките, които предстои да бъдат предприети в подкрепа на българския спорт и младежка политика.

На брифинг днес присъства и заместник-министър Юлия Тодорова, като Керязов представи и своя екип, който ще му помага да реализира поставените цели и управленската програма на Министерството на младежта и спорта.

"Проведохме работна среща с всички дирекции в министерството. Запознах се с всички хора, които работят. Направихме анонимна анкета и тя ни даде представа за проблемите във ведомството. На база тези резултати взех решение да предложа на г-жа Юлия Тодорова да поеме поста, защото тя има много богат опит в тези структури", каза Керязов.

Тодорова е магистър по икономика със специалност "Икономика и управление на индустрията" и магистър по "Бизнес администрация – висш мениджмънт" от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Тя е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. Има 30-годишен професионален опит, 26 от които в държавната администрация.

"Със сигурност ще имам още един заместник, който ще бъде назначен до края на този месец. Искам да взема най-правилното решение. Той ще бъде с друг профил", каза Керязов.

Той също така информира за резултатите от извършения анализ на състоянието на министерството, на спорта, на младежката политика и на спортните федерации след встъпването си в длъжност на 8 май.

"Трябва да се вземат мерки за промени на закона на спорта, които да обслужват само спортистите. В момента нещата са обърнати по друг начин. Знам, че няма да е лесно, но в момента имаме хоризонт на работа и трябва да се справим", каза Керязов.

Той каза, че най-вероятно ще бъде сменено ръководствата на трите дружества "Национална спортна база" ЕАД, "Сердика спортни имоти" ЕАД и "Академика 2011" ЕАД да имат загуба около 9 милиона лева, като НСБ е с 3 милиона на червено, други 4 са на "Сердика" и около 2 милиона са на "Академика".

"Дори да не са на печалба, не може да бъдат на загуба", категоричен е министърът.

Министър Керзяков каза още, че приоритет ще бъде работата с Българския спортен тотализатор, който отчита печалба от 30 милиона лева, но "тези резултати могат да бъдат много по-добре".