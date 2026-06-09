Лидерите на Китай и Северна Корея обещаха да засилят връзките между двете държави. Ядрената програма на Пхенян обаче не беше обсъдена по време на двудневната визита на китайския президент Си Дзинпин.

Китайската медия Синхуа съобщи, че Си Дзинпин е уверил Ким Чен-ун, че Пекин ще продължи да подкрепя "социалистическата кауза на Северна Корея независимо как се променя международната обстановка". Пхенян посрещна грандиозно китайския лидер и съпругата му.

За тях беше организирано и внушително представление. Си и първата дама на Китай бяха настанени в резиденция в сърцето на Пхенян, близо до мавзолеите с телата на севернокорейските лидери Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Китайски медии съобщават, че сградата била построена за посещението на Си Дзинпин през 2019 година. Там са отсядали и президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лукашенко.

снимки: БТА