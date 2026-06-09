Милена Милотинова: БНТ ще избере не просто град-домакин, а партньор, с който да осъществи "Евровизия"

БНТ ще избере не просто град-домакин, а партньор, с който да осъществи "Евровизия". Това коментира генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова в студиото на "Денят започва".

По думите ѝ София, Пловдив, Варна и Бургас вече са получили указания за кандидатстване и ще се борят за правото да посрещнат конкурса догодина.

Четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас – ще се състезават за домакинството на "Евровизия" през следващата година. Милена Милотинова обясни, че процедурата е в начален етап, а кандидатите тепърва ще подготвят и подават конкурсната си документация. Вчера се проведе първа среща с представителите на четирите общини, на която бяха представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за провеждането на конкурса.

"Тепърва ще подават конкурсна документация и тепърва ще влизат в реалната конкурсна документация. Вчера направихме първа среща с тях с презентация на изискванията на EBU за конкурса "Евровизия", на която те имаха възможност и да задават своите въпроси не само към БНТ като домакин, но и към Андреас Шмит, ивент и секюрити мениджър в EBU, който се занимава повече от 10 години с конкурса "Евровизия". Мисля, че кметовете получиха изчерпателни отговори на въпросите си."

По думите ѝ БНТ не търси единствено подходяща локация за провеждането на събитието, а община, която да бъде активен партньор в организацията на конкурса:

"БНТ не търси просто място за провеждане на конкурса, търси партньор – община партньор, която да върви по целия път оттук нататък с БНТ в организацията на Евровизия 2027."

Генералният директор на обществената телевизия подчерта, че подготовката за подобно събитие е сложен и продължителен процес, който изисква сериозна координация между институциите.

"Ние имаме огромна работа. Конкурсът не е само една конкурсна вечер - вечерта на финала и преди това на полуфиналите, които се излъчват пряко по телевизиите-членки на EBU и участнички в конкурса. Преди всичко конкурсът предполага и сложен подготвителен процес с много административни процедури, много креативност, така че общината домакин ще бъде ключов играч в този процес и затова БНТ търси партньор, а не просто локация, за провеждането на конкурса."

Милотинова отбеляза още, че подготовката за домакинството е започнала веднага след победата на DARA и спечелването на конкурса за България и благодари още веднъж на правителството за бързата подкрепа във всички направления.

Милена Милотинова изрази увереност, че градът-домакин ще бъде избран до края на юли, като срокът поставен от EBU е краят на август.

В края на разговора Милена Милотинова акцентира, че БНТ ще излъчи всичките 104 мача от предстоящото Световно първенство по футбол, което започва на 11 юни и продължава до 19 юли, като зрителите ще могат да ги следят по БНТ 1 и БНТ 3 с богато студийно съдържание и интересни и известни събеседници в София, както и с включвания от екипите на медията в САЩ, Мексико и Канада. Тя допълни с усмивка, че за един месец светът ще е футбол и очаква екранът на БНТ да привлече зрители от всички възрасти.

Вижте целия разговор с Милена Милотинова във видеото