Домакинството на "Евровизия": Кой ще бъде градът - домакин на песенния конкурс?

Започва надпреварата между София, Пловдив, Варна и Бургас за домакинството на песенния конкурс "Евровизия" догодина. Днес БНТ запозна кандидатите с изискванията. Кога ще стане ясно кой ще е градът домакин?

Българската национална телевизия и EBU представиха изискванията и техническите спецификации на четирите градове u нас, които са кандидати да домакинстват в последния конкурс "Евровизия". Това са София, Пловдив, Варна и Бургас и съответно ще трябва да отговарят на много критерии, за да може да се проведе "Евровизия" при тях.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова отбелязва, че се очаква градът да бъде избран до края на юли. По принцип EBU имат правило това да стане до август, но се бърза да се съкратят процедурите, за да може администрацията на съответният град- победител да може да пусне своите обществени поръчки.