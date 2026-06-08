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Домакинството на "Евровизия": Кой ще бъде градът - домакин на песенния конкурс?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Започва надпреварата между София, Пловдив, Варна и Бургас за домакинството на песенния конкурс "Евровизия" догодина. Днес БНТ запозна кандидатите с изискванията. Кога ще стане ясно кой ще е градът домакин?

Българската национална телевизия и EBU представиха изискванията и техническите спецификации на четирите градове u нас, които са кандидати да домакинстват в последния конкурс "Евровизия". Това са София, Пловдив, Варна и Бургас и съответно ще трябва да отговарят на много критерии, за да може да се проведе "Евровизия" при тях.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова отбелязва, че се очаква градът да бъде избран до края на юли. По принцип EBU имат правило това да стане до август, но се бърза да се съкратят процедурите, за да може администрацията на съответният град- победител да може да пусне своите обществени поръчки.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Много голям набор от изисквания, включително за културна програма, която града-домакин предлага, включително за място на провеждане и съпътстваща инфраструктура. Работна група ще оцени техните предложения."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Искам да благодаря за светкавичната реакция на българското правителство веднага след като беше обявено домакинството на България - те заявиха своята подкрепа за домакинството."

Андреас Шмит, European Broadcasting Union: "БНТ няма да е само организатор, тя ще бъде партньор с града домакин, за да може "Евровизия" да бъде изградена като цялостно събитие. И тук не говорим за организация от 2 -3 месеца, а за цяла година интензивна подготовка."

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#град-домакин #"Евровизия 2027" #БНТ

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