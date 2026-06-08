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Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието са огромни – това е дългосрочна инвестиция в икономиката

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БНТ покани на работна среща кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Българската национална телевизия провежда работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинство на "Евровизия 2027" – София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея представят основните изисквания към града-домакин на конкурса.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: БНТ е телевизията-домакин на това грандиозно събитие, което е едно от най-големите музикални събития в света на живо. Какво направи "Евровизия 2026" – два пъти над средния зрителски дял – 42% нагоре, близо 55% нагоре сред младите на възраст до 24 години. Зрителски дял от 50% в много от страните, излъчващи "Евровизия", като в дадени страни, например Финландия този зрителски дял е 92%, в Швеция – 85%. Това показва мащаба на събитието и то не само в ефир, а и в социалните мрежи и интернет – YouTube, Инстаграм, ТикТок и Фейсбук. Официалното съдържание на "Евровизия" там е генерирало над 2 милиарда и 750 милиона гледания през целия сезон - от януари до май 2026 г. Домакинът – Австрия отчита най-високата аудитория в историята си на конкурса с над 4,4 милиона зрители. Профилът на "Евровизия" в ТикТок надхвърля 4 милиона последователи и 870 милиона гледания. Инстаграм генерира над 1 милиард гледания за първи път с тази "Евровизия".

По отношение на града-домакин Виена е посрещнала близо 320 000 посетители само за "Евровизия" от 75 държави. Близо 100 000 посетители са присъствали на концертите, репетициите и телевизионните предавания. Градските събития са привлекли 219 000 души само за "Евровизия".

Милотинова подчерта, че БНТ е благодарна за светкавичната реакция на българското правителство да окаже всякаква помощ за домакинството на България, за да може страната да се представи на ниво.

"Градът-домакин на "Евровизия" има ключова роля, но и ключова отговорност. Градовете-домакини в "Евровизия" по принцип не са сами, както и телевизията-домакин не е сама. Ние имаме цялата подкрепа на EBU, на "Евровизия" и на българското правителство. Телевизията-домакин взима решенията, включително за града-домакин, но в партньорство с EBU. Тези решения се взимат след детайлно разглеждане на подадените кандидатури и след посещение на място на кандидатите. Посещенията на място са от представители на EBU и на телевизията-домакин", обясни Милена Милотинова.

По думите ѝ мащабите на събитието са огромни и то не е сезонен продукт, а дългосрочна инвестиция – в икономиката на страната.

#кметове на градове #Бургас #София #евровизия #домакинство #Варна #БНТ #Пловдив

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