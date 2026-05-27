Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026

Гледайте всички двубои по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни
От 11 юни до 19 юли Българската национална телевизия ще излъчи на живо всички 104 мача от ФИФА световно първенство по футбол 2026, което ще се проведе в Съединените американски щати, Канада и Мексико.
Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата, по БНТ 1 гледайте „Начален удар“, където три от лицата на дирекция „Спорт“ ще се редуват като водещи – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова. В делничните дни предаването започва в 9:10 ч., а през уикендите е от 10:30 ч.
Студийната програма „Трето полувреме“ – запазена марка на БНТ, с водещи Илиян Енев и Радостин Любомиров, ще съпътства двубоите в удобните за зрителите на обществената телевизия часове.
Пълна програма на ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ:
11.06. чт 20:30-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
11.06. чт 22:00-0:00 Мексико – Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3
11/12.06. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
11/12.06. чт/пт 5:00-7:00 Реп. Корея – Чехия БНТ 1 и БНТ 3
12.06. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
12.06. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
12.06. пт 22:00-0:00 Канада – Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3
12/13.06 пт/сб 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
12/13.06. пт/сб 4:00-6:00 САЩ – Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
13.06. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
13.06. сб 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
13.06. сб 22:00-0:00 Катар – Швейцария БНТ 1 и БНТ 3
13/14.06. сб/нд 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
13/14.06 сб/нд 1:00-3:00 Бразилия – Мароко БНТ 1 и БНТ 3
13/14.06. сб/нд 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
13/14.06. сб/нд 4:00-6:00 Хаити – Шотландия БНТ 1 и БНТ 3
14.06. нд 7:00-9:00 Австралия – Турция БНТ 1 и БНТ 3
14.06. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
14.06. нд 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
14.06. нд 20:00-22:00 Германия – Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
14.06. нд 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3
14.06. нд 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
14.06. нд 23:00-1:00 Нидерландия – Япония БНТ 1 и БНТ 3
14/15.06. нд/пн 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
14/15.06. нд/пн 2:00-4:00 Кот Д`Ивоар – Еквадор БНТ 1 и БНТ 3
15.06. пн 5:00-7:00 Швеция – Тунис БНТ 1 и БНТ 3
15.06. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
15.06. пн 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
15.06. пн 19:00-21:00 Испания – Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
15.06. пн 21:00-21:20 Трето полувреме БНТ 3
15.06. пн 21:20-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
15.06. пн 22:00-0:00 Белгия – Египет БНТ 1 и БНТ 3
15/16.06. пн/вт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
15/16.06. пн/вт 1:00-3:00 Саудитска Арабия – Уругвай БНТ 1 и БНТ 3
15/16.06. пн/вт 4:00-6:00 Иран – Нова Зеландия БНТ 1 и БНТ 3
16.06. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
16.06. вт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
16.06. вт 22:00-0:00 Франция – Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
16/17.06. вт/ср 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
16/17.06. вт/ср 1:00-3:00 Ирак – Норвегия БНТ 1 и БНТ 3
16/17.06. вт/ср 4:00-6:00 Аржентина – Алжир БНТ 1 и БНТ 3
17.06. ср 7:00-9:00 Австрия – Йордания БНТ 3
17.06. ср 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
17.06. ср 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
17.06. ср 20:00-22:00 Португалия – ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
17.06. ср 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3
17.06. ср 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
17.06. ср 23:00-1:00 Англия – Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
17/18.06. ср/чт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
17/18.06. ср/чт 2:00-4:00 Гана – Панама БНТ 1 и БНТ 3
17/18.06. ср/чт 5:00-7:00 Узбекистан – Колумбия БНТ 1 и БНТ 3
18.06. чт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
18.06. чт 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
18.06. чт 19:00-21:00 Чехия – Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3
18.06. чт 21:00-21:20 Трето полувреме БНТ 3
18.06. чт 21:20-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
18.06. чт 22:00-0:00 Швейцария – Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3
18/19.06. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
18/19.06. чт/пт 1:00-3:00 Канада – Катар БНТ 1 и БНТ 3
18/19.06. чт/пт 4:00-6:00 Мексико – Реп. Корея БНТ 1 и БНТ 3
19.06. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
19.06. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
19.06. пт 22:00-0:00 САЩ – Австралия БНТ 1 и БНТ 3
19/20.06. пт/сб 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
19/20.06. пт/сб 1:00-3:00 Шотландия – Мароко БНТ 1 и БНТ 3
19/20.06. пт/сб 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
19/20.06. пт/сб 3:30-5:30 Бразилия – Хаити БНТ 1 и БНТ 3
20.06. сб 6:00-8:00 Турция – Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
20.06. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
20.06. сб 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
20.06. сб 20:00-22:00 Нидерландия – Швеция БНТ 1 и БНТ 3
20.06. сб 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3
20.06. сб 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
20.06. сб 23:00-1:00 Германия – Кот д`Ивоар БНТ 1 и БНТ 3
20/21.06. сб/нд 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
20/21.06. сб/нд 3:00-5:00 Еквадор – Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
21.06. нд 7:00-9:00 Тунис – Япония БНТ 1 и БНТ 3
21.06. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
21.06. нд 18:00-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
21.06. нд 19:00-21:00 Испания – Саудитска Арабия БНТ 1 и БНТ 3
21.06. нд 21:00-21:20 Трето полувреме БНТ 3
21.06. нд 21:20-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
21.06. нд 22:00-0:00 Белгия – Иран БНТ 1 и БНТ 3
21/22.06. нд/пн 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
21/22.06. нд/пн 1:00-3:00 Уругвай – Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
21/22.06. нд/пн 4:00-6:00 Нова Зеландия – Египет БНТ 1 и БНТ 3
22.06. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
22.06. пн 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
22.06. пн 20:00-22:00 Аржентина – Австралия БНТ 1 и БНТ 3
22.06. пн 22:00-22:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
22.06. пн 23:20-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
22/23.06. пн/вт 0:00-2:00 Франция – Ирак БНТ 1 и БНТ 3
22/23.06. пн/вт 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
22/23.06. пн/вт 3:00-5:00 Норвегия – Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
23.06. вт 6:00-8:00 Йордания – Алжир БНТ 3
23.06. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
23.06. вт 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
23.06. вт 20:00-22:00 Португалия – Узбекистан БНТ 1 и БНТ 3
23.06. вт 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3
23.06. вт 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
23.06. вт 23:00-1:00 Англия – Гана БНТ 1 и БНТ 3
23/24.06. вт/ср 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
23/24.06. вт/ср 2:00-4:00 Панама – Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
23/24.06. вт/ср 5:00-7:00 Колумбия – ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
24.06. ср 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
24.06. ср 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1
24.06. ср 22:00-0:00 Швейцария – Канада БНТ 1
24.06. ср 22:00-0:00 Босна и Херцеговина – Катар БНТ 3
24/25.06. ср/чт 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1
24/25.06. ср/чт 1:00-3:00 Шотландия – Бразилия БНТ 1
24/25.06. ср/чт 1:00-3:00 Мароко – Хаити БНТ 3
24/25.06. ср/чт 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1
24/25.06. ср/чт 4:00-6:00 Чехия - Мексико БНТ 1
24/25.06. ср/чт 4:00-6:00 Южна Африка – Реп. Корея БНТ 3
25.06. чт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
25.06. чт 22:00-23:00 Трето полувреме БНТ 1
25.06. чт 23:00-1:00 Германия – Еквадор БНТ 1
25.06. чт 23:00-1:00 Кюрасао – Кот д`Ивоар БНТ 3
25/26.06. чт/пт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1
25/26.06. чт/пт 2:00-4:00 Тунис – Нидерландия БНТ 1
25/26.06. чт/пт 2:00-4:00 Япония – Швеция БНТ 3
25/26.06. чт/пт 5:00-7:00 Турция – САЩ БНТ 1
25/26.06. чт/пт 5:00-7:00 Парагвай – Австралия БНТ 3
26.06. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
26.06. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1
26.06. пт 22:00-0:00 Норвегия – Франция БНТ 1
206.06. пт 22:00-0:00 Сенегал – Ирак БНТ 3
26/27.06. пт/сб 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1
26/27.06. пт/сб 3:00-5:00 Уругвай – Испания БНТ 1
26/27.06. пт/сб 3:00-5:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия БНТ 3
27.06. сб 6:00-8:00 Нова Зеландия – Белгия БНТ 1
27.06. сб 6:00-8:00 Египет – Иран БНТ 3
27.06. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
27.06. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1
27/28.06. сб/нд 0:00-2:00 Панама – Англия БНТ 1
27/28.06. сб/нд 0:00-2:00 Хърватия – Гана БНТ 3
27/28.06. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1
27/28.06. сб/нд 2:30-4:30 Колумбия – Португалия БНТ 1
27/28.06. сб/нд 2:30-4:30 ДР Конго - Узбекистан БНТ 3
27/28.06. сб/нд 5:00-7:00 Йордания – Аржентина БНТ 1
27/28.06. сб/нд 5:00-7:00 Алжир – Австрия БНТ 3
28.06. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
28.06. нд 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
28.06. нд 22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
28/29.06. нд/пн 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
29.06. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
29.06. пн 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
29.06. пн 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
29.06. пн 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
29.06. пн 22:50-23:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
29.06. пн 23:30-1:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
29/30.06. пн/вт 1:30-2:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
29/30.06. пн/вт 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
30.06. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
30.06. вт 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
30.06. вт 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
30.06. вт 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
30.06. вт 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
30.06. вт 0:00-2:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
30.06./1.07. вт/ср 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
30.06./1.07. вт/ср 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
1.07. ср 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
1.07. ср 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
1.07. ср 19:00-21:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
1.07. ср 21:00-21:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
1.07. ср 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
1.07. ср 23:00-1:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
1/2.07. ср/чт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
1/2.07. ср/чт 3:00-5:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
2.07. чт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
2.07. чт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
2.07. чт 22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
2/3.07. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
2/3.07. чт/пт 1:20-2:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
2/3.07. чт/пт 2:00-4:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
2/3.07. чт/пт 4:00-4:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
2/3.07. чт/пт 6:00-8:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
3.07. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
3.07. пт 20:20-21:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
3.07. пт 21:00-23:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
3.07. пт 23:00-23:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
3.07. пт 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
3.07. пт 1:00-3:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
3/4.07. пт/сб 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
3/4.07. пт/сб 4:30-6:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
4.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
4.07. сб 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
4.07. сб 20:00-22:00 Среща от 1/8 - финалите, БНТ 1 и БНТ 3
4.07. сб 22:00-22:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
4.07. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
4.07. сб 0:00-2:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
4/5.07. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
5.07. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
5.07. нд 22:00-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
5.07. нд 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
5/6.07. нд/пн 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
5/6.07. нд/пн 2:20-3:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
5/6.07. нд/пн 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
5/6.07. нд/пн 5:00-5:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
6.07. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
6.07. пн 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
6.07. пн 22:00-0:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
6/7.07. пн/вт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
6/7.07. пн/вт 2:20-3:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
6/7.07. пн/вт 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
6/7.07. пн/вт 5:00-5:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
7.07. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1
7.07. вт 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
7.07. вт 19:00-21:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
7.07. вт 21:00-21:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
7.07. вт 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
7.07. вт 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
7/8.07. вт/ср 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
9.07. чт 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1
9.07. чт 22:00-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
9.07. чт 23:00-1:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
9/10.07. чт/пт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
10.07. пт 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1
10.07. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
10.07. пт 22:00-0:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
10/11.07. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
11.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
11.07. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
11/12.07. сб/нд 0:00-2:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
11/12.07. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
11/12.07. сб/нд 3:20-4:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
11/12.07. сб/нд 4:00-6:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
12.07. нд 6:00-6:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
12.07. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
14.07. вт 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1
14.07. вт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
14.07. вт 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
14/15.07. вт/ср 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
15.07. ср 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1
15.07. ср 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
15.07. ср 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
15/106.07. ср/чт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
18.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
18.07. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
18/19.07. сб/нд 0:00-2:00 Среща за 3-4 място БНТ 1 и БНТ 3
18/19.07. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
19.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1
19.07. нд 20:40-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3
19.07. нд 22:00-0:00 Финал, Ню Йорк БНТ 1 и БНТ 3
19/20.07. нд/пн 0:00-1:15 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3