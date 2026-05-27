Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026

От 11 юни до 19 юли Българската национална телевизия ще излъчи на живо всички 104 мача от ФИФА световно първенство по футбол 2026, което ще се проведе в Съединените американски щати, Канада и Мексико.

Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата, по БНТ 1 гледайте „Начален удар“, където три от лицата на дирекция „Спорт“ ще се редуват като водещи – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова. В делничните дни предаването започва в 9:10 ч., а през уикендите е от 10:30 ч.

Студийната програма „Трето полувреме“ – запазена марка на БНТ, с водещи Илиян Енев и Радостин Любомиров, ще съпътства двубоите в удобните за зрителите на обществената телевизия часове.

Пълна програма на ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ:

11.06. чт 20:30-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

11.06. чт 22:00-0:00 Мексико – Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3

11/12.06. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

11/12.06. чт/пт 5:00-7:00 Реп. Корея – Чехия БНТ 1 и БНТ 3

12.06. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

12.06. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

12.06. пт 22:00-0:00 Канада – Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

12/13.06 пт/сб 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

12/13.06. пт/сб 4:00-6:00 САЩ – Парагвай БНТ 1 и БНТ 3

13.06. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

13.06. сб 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

13.06. сб 22:00-0:00 Катар – Швейцария БНТ 1 и БНТ 3

13/14.06. сб/нд 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

13/14.06 сб/нд 1:00-3:00 Бразилия – Мароко БНТ 1 и БНТ 3

13/14.06. сб/нд 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

13/14.06. сб/нд 4:00-6:00 Хаити – Шотландия БНТ 1 и БНТ 3

14.06. нд 7:00-9:00 Австралия – Турция БНТ 1 и БНТ 3

14.06. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

14.06. нд 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

14.06. нд 20:00-22:00 Германия – Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3

14.06. нд 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3

14.06. нд 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

14.06. нд 23:00-1:00 Нидерландия – Япония БНТ 1 и БНТ 3

14/15.06. нд/пн 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

14/15.06. нд/пн 2:00-4:00 Кот Д`Ивоар – Еквадор БНТ 1 и БНТ 3

15.06. пн 5:00-7:00 Швеция – Тунис БНТ 1 и БНТ 3

15.06. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

15.06. пн 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

15.06. пн 19:00-21:00 Испания – Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3

15.06. пн 21:00-21:20 Трето полувреме БНТ 3

15.06. пн 21:20-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

15.06. пн 22:00-0:00 Белгия – Египет БНТ 1 и БНТ 3

15/16.06. пн/вт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

15/16.06. пн/вт 1:00-3:00 Саудитска Арабия – Уругвай БНТ 1 и БНТ 3

15/16.06. пн/вт 4:00-6:00 Иран – Нова Зеландия БНТ 1 и БНТ 3

16.06. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

16.06. вт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

16.06. вт 22:00-0:00 Франция – Сенегал БНТ 1 и БНТ 3

16/17.06. вт/ср 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

16/17.06. вт/ср 1:00-3:00 Ирак – Норвегия БНТ 1 и БНТ 3

16/17.06. вт/ср 4:00-6:00 Аржентина – Алжир БНТ 1 и БНТ 3

17.06. ср 7:00-9:00 Австрия – Йордания БНТ 3

17.06. ср 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

17.06. ср 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

17.06. ср 20:00-22:00 Португалия – ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3

17.06. ср 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3

17.06. ср 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

17.06. ср 23:00-1:00 Англия – Хърватия БНТ 1 и БНТ 3

17/18.06. ср/чт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

17/18.06. ср/чт 2:00-4:00 Гана – Панама БНТ 1 и БНТ 3

17/18.06. ср/чт 5:00-7:00 Узбекистан – Колумбия БНТ 1 и БНТ 3

18.06. чт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

18.06. чт 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

18.06. чт 19:00-21:00 Чехия – Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3

18.06. чт 21:00-21:20 Трето полувреме БНТ 3

18.06. чт 21:20-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

18.06. чт 22:00-0:00 Швейцария – Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

18/19.06. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

18/19.06. чт/пт 1:00-3:00 Канада – Катар БНТ 1 и БНТ 3

18/19.06. чт/пт 4:00-6:00 Мексико – Реп. Корея БНТ 1 и БНТ 3

19.06. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

19.06. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

19.06. пт 22:00-0:00 САЩ – Австралия БНТ 1 и БНТ 3

19/20.06. пт/сб 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

19/20.06. пт/сб 1:00-3:00 Шотландия – Мароко БНТ 1 и БНТ 3

19/20.06. пт/сб 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

19/20.06. пт/сб 3:30-5:30 Бразилия – Хаити БНТ 1 и БНТ 3

20.06. сб 6:00-8:00 Турция – Парагвай БНТ 1 и БНТ 3

20.06. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

20.06. сб 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

20.06. сб 20:00-22:00 Нидерландия – Швеция БНТ 1 и БНТ 3

20.06. сб 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3

20.06. сб 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

20.06. сб 23:00-1:00 Германия – Кот д`Ивоар БНТ 1 и БНТ 3

20/21.06. сб/нд 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

20/21.06. сб/нд 3:00-5:00 Еквадор – Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3

21.06. нд 7:00-9:00 Тунис – Япония БНТ 1 и БНТ 3

21.06. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

21.06. нд 18:00-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

21.06. нд 19:00-21:00 Испания – Саудитска Арабия БНТ 1 и БНТ 3

21.06. нд 21:00-21:20 Трето полувреме БНТ 3

21.06. нд 21:20-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

21.06. нд 22:00-0:00 Белгия – Иран БНТ 1 и БНТ 3

21/22.06. нд/пн 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

21/22.06. нд/пн 1:00-3:00 Уругвай – Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3

21/22.06. нд/пн 4:00-6:00 Нова Зеландия – Египет БНТ 1 и БНТ 3

22.06. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

22.06. пн 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

22.06. пн 20:00-22:00 Аржентина – Австралия БНТ 1 и БНТ 3

22.06. пн 22:00-22:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

22.06. пн 23:20-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

22/23.06. пн/вт 0:00-2:00 Франция – Ирак БНТ 1 и БНТ 3

22/23.06. пн/вт 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

22/23.06. пн/вт 3:00-5:00 Норвегия – Сенегал БНТ 1 и БНТ 3

23.06. вт 6:00-8:00 Йордания – Алжир БНТ 3

23.06. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

23.06. вт 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

23.06. вт 20:00-22:00 Португалия – Узбекистан БНТ 1 и БНТ 3

23.06. вт 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 3

23.06. вт 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

23.06. вт 23:00-1:00 Англия – Гана БНТ 1 и БНТ 3

23/24.06. вт/ср 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

23/24.06. вт/ср 2:00-4:00 Панама – Хърватия БНТ 1 и БНТ 3

23/24.06. вт/ср 5:00-7:00 Колумбия – ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3

24.06. ср 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

24.06. ср 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1

24.06. ср 22:00-0:00 Швейцария – Канада БНТ 1

24.06. ср 22:00-0:00 Босна и Херцеговина – Катар БНТ 3

24/25.06. ср/чт 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1

24/25.06. ср/чт 1:00-3:00 Шотландия – Бразилия БНТ 1

24/25.06. ср/чт 1:00-3:00 Мароко – Хаити БНТ 3

24/25.06. ср/чт 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1

24/25.06. ср/чт 4:00-6:00 Чехия - Мексико БНТ 1

24/25.06. ср/чт 4:00-6:00 Южна Африка – Реп. Корея БНТ 3

25.06. чт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

25.06. чт 22:00-23:00 Трето полувреме БНТ 1

25.06. чт 23:00-1:00 Германия – Еквадор БНТ 1

25.06. чт 23:00-1:00 Кюрасао – Кот д`Ивоар БНТ 3

25/26.06. чт/пт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1

25/26.06. чт/пт 2:00-4:00 Тунис – Нидерландия БНТ 1

25/26.06. чт/пт 2:00-4:00 Япония – Швеция БНТ 3

25/26.06. чт/пт 5:00-7:00 Турция – САЩ БНТ 1

25/26.06. чт/пт 5:00-7:00 Парагвай – Австралия БНТ 3

26.06. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

26.06. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1

26.06. пт 22:00-0:00 Норвегия – Франция БНТ 1

206.06. пт 22:00-0:00 Сенегал – Ирак БНТ 3

26/27.06. пт/сб 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1

26/27.06. пт/сб 3:00-5:00 Уругвай – Испания БНТ 1

26/27.06. пт/сб 3:00-5:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия БНТ 3

27.06. сб 6:00-8:00 Нова Зеландия – Белгия БНТ 1

27.06. сб 6:00-8:00 Египет – Иран БНТ 3

27.06. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

27.06. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1

27/28.06. сб/нд 0:00-2:00 Панама – Англия БНТ 1

27/28.06. сб/нд 0:00-2:00 Хърватия – Гана БНТ 3

27/28.06. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1

27/28.06. сб/нд 2:30-4:30 Колумбия – Португалия БНТ 1

27/28.06. сб/нд 2:30-4:30 ДР Конго - Узбекистан БНТ 3

27/28.06. сб/нд 5:00-7:00 Йордания – Аржентина БНТ 1

27/28.06. сб/нд 5:00-7:00 Алжир – Австрия БНТ 3

28.06. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

28.06. нд 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

28.06. нд 22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

28/29.06. нд/пн 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

29.06. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

29.06. пн 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

29.06. пн 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

29.06. пн 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

29.06. пн 22:50-23:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

29.06. пн 23:30-1:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

29/30.06. пн/вт 1:30-2:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

29/30.06. пн/вт 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

30.06. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

30.06. вт 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

30.06. вт 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

30.06. вт 22:00-22:20 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

30.06. вт 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

30.06. вт 0:00-2:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

30.06./1.07. вт/ср 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

30.06./1.07. вт/ср 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

1.07. ср 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

1.07. ср 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

1.07. ср 19:00-21:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

1.07. ср 21:00-21:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

1.07. ср 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

1.07. ср 23:00-1:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

1/2.07. ср/чт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

1/2.07. ср/чт 3:00-5:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

2.07. чт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

2.07. чт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

2.07. чт 22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

2/3.07. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

2/3.07. чт/пт 1:20-2:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

2/3.07. чт/пт 2:00-4:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

2/3.07. чт/пт 4:00-4:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

2/3.07. чт/пт 6:00-8:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

3.07. пт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

3.07. пт 20:20-21:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

3.07. пт 21:00-23:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

3.07. пт 23:00-23:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

3.07. пт 0:00-1:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

3.07. пт 1:00-3:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

3/4.07. пт/сб 3:00-3:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

3/4.07. пт/сб 4:30-6:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

4.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

4.07. сб 19:00-20:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

4.07. сб 20:00-22:00 Среща от 1/8 - финалите, БНТ 1 и БНТ 3

4.07. сб 22:00-22:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

4.07. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

4.07. сб 0:00-2:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

4/5.07. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

5.07. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

5.07. нд 22:00-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

5.07. нд 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

5/6.07. нд/пн 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

5/6.07. нд/пн 2:20-3:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

5/6.07. нд/пн 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

5/6.07. нд/пн 5:00-5:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

6.07. пн 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

6.07. пн 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

6.07. пн 22:00-0:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

6/7.07. пн/вт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

6/7.07. пн/вт 2:20-3:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

6/7.07. пн/вт 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

6/7.07. пн/вт 5:00-5:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

7.07. вт 9:10-10:00 Начален удар БНТ 1

7.07. вт 18:20-19:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

7.07. вт 19:00-21:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

7.07. вт 21:00-21:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

7.07. вт 22:20-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

7.07. вт 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3

7/8.07. вт/ср 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

9.07. чт 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1

9.07. чт 22:00-23:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

9.07. чт 23:00-1:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

9/10.07. чт/пт 1:00-1:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

10.07. пт 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1

10.07. пт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

10.07. пт 22:00-0:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

10/11.07. чт/пт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

11.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

11.07. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

11/12.07. сб/нд 0:00-2:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

11/12.07. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

11/12.07. сб/нд 3:20-4:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

11/12.07. сб/нд 4:00-6:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

12.07. нд 6:00-6:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

12.07. нд 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

14.07. вт 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1

14.07. вт 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

14.07. вт 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

14/15.07. вт/ср 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

15.07. ср 9:10-9:30 Начален удар БНТ 1

15.07. ср 21:00-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

15.07. ср 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3

15/106.07. ср/чт 0:00-0:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

18.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

18.07. сб 23:00-0:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

18/19.07. сб/нд 0:00-2:00 Среща за 3-4 място БНТ 1 и БНТ 3

18/19.07. сб/нд 2:00-2:30 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

19.07. сб 10:30-11:00 Начален удар БНТ 1

19.07. нд 20:40-22:00 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3

19.07. нд 22:00-0:00 Финал, Ню Йорк БНТ 1 и БНТ 3

19/20.07. нд/пн 0:00-1:15 Трето полувреме БНТ 1 и БНТ 3