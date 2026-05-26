Хосе Кордоба в състава на Панама за Мондиал 2026

Бившият защитник на Левски е сред избраниците на Томас Кристиансен за турнира в Северна Америка

Хосе Кордоба в състава на Панама за Мондиал 2026
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Бившият футболист на Левски Хосе Кордоба попадна в окончателния състав на националния отбор на Панама за Световното първенство по футбол през 2026 година. Защитникът, който в момента играе за английския Норич, е сред 26-те избраници на селекционера Томас Кристиансен.

Кордоба носи екипа на „сините“ в периода 2021–2024 година, а преди това игра и за Етър Велико Търново. В състава личат още утвърдени имена като капитана Анибал Годой и халфа Адалберто Караския, като наставникът залага на гръбнака от футболисти, преминали успешно през квалификациите в зона КОНКАКАФ.

Панама ще участва едва за втори път на световни финали и ще играе в група L срещу Гана, Хърватия и Англия.

Състав на Панама за Мондиал 2026:

Вратари: Орландо Москера, Луис Мехия, Сезар Самудио
Защитници: Сесар Блекман, Хорхе Гутиерес, Амир Мурийо, Фидел Ескобар, Андрес Андраде, Едгардо Фарина, Хосе Кордоба, Ерик Дейвис, Джовани Рамос, Родерик Милър
Халфове: Анибал Годой, Адалберто Караския, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Хосе Луис Родригес, Сесар Янис, Йоел Барсенас, Алберто Кинтеро, Асариас Лондоно
Нападатели: Исмаел Диас, Сесилио Уотърман, Хосе Фахардо, Томас Родригес

