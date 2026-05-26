Гана без Мохамед Кудус на световното

Нападателят на английския Тотнъм Мохамед Кудус ще пропусне световното първенство по футбол следващия месец заради контузия, след като отпадна от предварителния състав на Гана от 28 играчи, обявен от селекционера Карлош Кейрош, пише агенция Reuters.

Очакваше се Кудус, който има 13 гола в 46 мача за Гана, но получи контузия през януари, да се завърне на терена през март. Възстановяването на 25-годишния нападател обаче се забави и той не е играл, откакто Томас Франк беше начело на Тотнъм.

Ганайският национал, който пристигна от Уест Хям през миналото лято, записа 19 участия във Висшата лига за Тотнъм през изминалия сезон, като отбеляза 2 гола.

Селекционерът Кейрош ще разчита на Антоан Семеньо от Манчестър Сити и нападателя на Атлетик Билбао Иняки Уилямс, докато бившият защитник на Челси Абдул Рахман Баба беше повикан за първи път от 2023 година насам.

Тимът на Гана попадна в група L на Мондиал 2026 заедно със съставите на Хърватия, Англия и Панама.