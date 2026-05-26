БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:35 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:07 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Чочев и Хулио Веласкес са големите победителите в анкетата "Футболист на Футболистите"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Ясни са всички победители в анкетата.

наградиха ивайло чочев футболист футболистите
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите". Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и е единствената по рода си у нас, защото в нея гласуват всички играчи от Първа и Втора лига - българи и чужденци.

Анкетата се състои от три основни раздела:
- Футболист на Футболистите
- Най-добър млад футболист
- Най-добър треньор

Полузащитникът Чочев, който стана и №2 в анкетата Футболист на годината в България за 2025-а година, беше избран за №1 в категорията "Футболист на Футболистите" за сезон 2025/2026 и по този начин дублира наградата си от миналата година. 33-годишният полузащитник изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави 5 асистенции.

Любопитното е, че Ивайло Чочев победи и в предишното издание на анкетата "Футболист на Футболистите" за сезон 2024/2025.

Сега негови подгласници станаха спечелилите шампионската титла с отбора на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.

За най-добър млад футболист тази година бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. За негови подгласници бяха определени футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов.

За най-добър треньор през сезон 2025/2026 професионалните футболисти определиха наставника на Левски Хулио Веласкес. Подгласници на испанския специалист станаха Христо Янев (ЦСКА) и Душан Косич (Локомотив Пловдив).

Състезателките от Женската футболна лига за 11-и пореден път избраха най-добрата футболистка за сезона. №1 при дамите стана спечелилата шампионска титла с отбора на Лудогорец Моника Балиова. Нейни подгласници са Полина Ръсина (НСА) и Рая Бонева (Локомотив Стара Загора).

За втора поредна година бе избран и най-добрият треньор в женското елитно първенство. Този приз спечели наставникът на Локомотив Стара Загора Диана Динева. Това е нейна втора награда, тъй като тя заслужи отличието и през миналия сезон 2024/2025. За нейни подгласници през сезон 2025/2026 бяха избрани Валентина Господинова (НСА) и Христос Доков (Лудогорец).

Всички победители ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон 2026/2027.

Гледайте новините и в Метрото Metro
# "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 #Хулио Веласкес #Ивайло Чочев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
1
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
3
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна започва с отборната надпревара при девойките
4
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна...
Втора жертва на катастрофата край Симитли
5
Втора жертва на катастрофата край Симитли
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
6
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Футбол

Съдийската комисия спря правата на двама рефери след Лудогорец - ЦСКА
Съдийската комисия спря правата на двама рефери след Лудогорец - ЦСКА
Гана без Мохамед Кудус на световното Гана без Мохамед Кудус на световното
Чете се за: 01:25 мин.
Хамес Родригес и Луис Диас предвождат Колумбия на Мондиал 2026 Хамес Родригес и Луис Диас предвождат Колумбия на Мондиал 2026
Чете се за: 02:37 мин.
Манчестър Сити изпрати Хосеп Гуардиола с парад Манчестър Сити изпрати Хосеп Гуардиола с парад
Чете се за: 02:37 мин.
Падербон си осигури промоция в Бундеслигата Падербон си осигури промоция в Бундеслигата
Чете се за: 02:42 мин.
Меси премина медицински прегледи Меси премина медицински прегледи
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села след бедствието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание в Пловдив:...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Новите метровлакове тръгнаха по линия 1
Чете се за: 01:02 мин.
Регионални
Доц. Христина Бацелова: Варицелата може да протече много тежко, а...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ