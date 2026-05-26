Ивайло Чочев и Хулио Веласкес са големите победителите в анкетата "Футболист на Футболистите"

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите". Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и е единствената по рода си у нас, защото в нея гласуват всички играчи от Първа и Втора лига - българи и чужденци.

Анкетата се състои от три основни раздела:

- Футболист на Футболистите

- Най-добър млад футболист

- Най-добър треньор

Полузащитникът Чочев, който стана и №2 в анкетата Футболист на годината в България за 2025-а година, беше избран за №1 в категорията "Футболист на Футболистите" за сезон 2025/2026 и по този начин дублира наградата си от миналата година. 33-годишният полузащитник изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави 5 асистенции.

Любопитното е, че Ивайло Чочев победи и в предишното издание на анкетата "Футболист на Футболистите" за сезон 2024/2025.

Сега негови подгласници станаха спечелилите шампионската титла с отбора на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.

За най-добър млад футболист тази година бе избран нападателят на Славия Кристиян Балов. За негови подгласници бяха определени футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов.

За най-добър треньор през сезон 2025/2026 професионалните футболисти определиха наставника на Левски Хулио Веласкес. Подгласници на испанския специалист станаха Христо Янев (ЦСКА) и Душан Косич (Локомотив Пловдив).

Състезателките от Женската футболна лига за 11-и пореден път избраха най-добрата футболистка за сезона. №1 при дамите стана спечелилата шампионска титла с отбора на Лудогорец Моника Балиова. Нейни подгласници са Полина Ръсина (НСА) и Рая Бонева (Локомотив Стара Загора).

За втора поредна година бе избран и най-добрият треньор в женското елитно първенство. Този приз спечели наставникът на Локомотив Стара Загора Диана Динева. Това е нейна втора награда, тъй като тя заслужи отличието и през миналия сезон 2024/2025. За нейни подгласници през сезон 2025/2026 бяха избрани Валентина Господинова (НСА) и Христос Доков (Лудогорец).

Всички победители ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон 2026/2027.