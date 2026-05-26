Меси премина медицински прегледи

Лионел Меси е преминал прегледи на лявото подколянно сухожилие - проблем, който го извади от игра при победата на Интер Маями с 6:4 над Филаделфия, само седмици преди националният тим на Аржентина да започне защитата на световната си титла, пише агенция DPA.

Клубът от Маями потвърди, че 38-годишният футболист е изпитвал „физически дискомфорт“, преди да бъде заменен в края на срещата от MLS.

Кратко изявление на уебсайта на американския отбор гласи: „След допълнителни медицински изследвания в понеделник, първоначалната диагноза показва претоварване, свързано с мускулна умора в лявото му подколянно сухожилие. Графикът за завръщането на Меси към физическа активност ще зависи от функционалния му напредък.“

Лионел Меси, който в кариерата си е участвал на пет Световни първенства по футбол, вече заяви, че ще играе в предстоящия турнир само ако е напълно здрав.

Съставът на Аржентина започва защитата на титлата си на Мондиал 2026 с двубой срещу Алжир след три седмици - на 16 юни.