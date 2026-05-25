Меси изправи на нокти Интер Маями

Лионел Меси не доигра последния мач на Интер Маями в МЛС. Аржентинецът напусна контузен срещата на тима от щата Флорида срещу Филаделфия Юниън. Интер спечели с 6:4, а нападателят, който направи две асистенции за победата, поиска неочаквано смяна и се насочи директно към съблекалнята. Травмата на гения от Росарио идва броени дни преди световното първенство в Канада, САЩ и Мексико.

Срещата между Интер и Филаделфия бе историческа от редовния сезон, тъй като двата отбора направиха най-резултатното първо полувреме в историята, завършвайки 4:4. Големият герой за победителите бе Луис Суарес, който се отличи с хеттрик.