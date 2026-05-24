Уест Хем изпадна от Висшата лига въпреки категорична победа над Лийдс

Уест Хем напуска Висшата лига след 14 поредни сезона, въпреки убедителната победа с 3:0 над Лийдс в последния кръг. Лондончани изпълниха своята задача, но успехът на Тотнъм срещу Евертън лиши тима от спасение и сложи край на престоя му в английския елит.

Срещата започна с по-активна игра от страна на гостите, които пропуснаха няколко добри възможности чрез Лукаш Нмеча и Доминик Калвърт-Люин. Уест Хем от своя страна изпитваше затруднения в атака, а новината за аванса на Тотнъм допълнително охлади настроението на трибуните и предизвика освирквания на почивката.

Надеждата за домакините се върна в 67-ата минута, когато Джаръд Боуен центрира от корнер, а Тати Кастеянос се извиси и откри резултата с мощен удар с глава. Малко по-късно именно Боуен удвои преднината с прецизен изстрел от малък ъгъл, слагайки край на головата си суша. В добавеното време Калъм Уилсън оформи крайното 3:0.

Въпреки убедителния успех, крайният резултат се оказа недостатъчен. Уест Хем завърши сезона с 39 точки – актив, който в много други кампании би бил достатъчен за оцеляване, но този път се оказа фатално недостатъчен.

След последния съдийски сигнал настроението на стадиона бе противоречиво – от една страна удовлетворение от представянето в мача, а от друга дълбоко разочарование от изпадането. Феновете изразиха недоволството си към ръководството, а играчите напуснаха терена с наведени глави.

Капитанът Джаръд Боуен не скри емоциите си след срещата, признавайки, че отборът не е бил достатъчно постоянен през сезона. Той обаче заяви намерението си да помогне на клуба да се завърне във Висшата лига възможно най-скоро.

Мениджърът Нуно Ешпирито Санто също изрази разочарованието си, но отказа да коментира бъдещето си, подчертавайки, че моментът е твърде емоционален. За Уест Хем предстои сериозна равносметка и ново начало във второто ниво на английския футбол.