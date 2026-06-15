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Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Работник е починал, след като е паднал в изкоп на кариера край Бургас
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Работник на 62 г. е починал, след като е паднал в изкоп с дълбочина над 30 метра на територията на кариера край бургаския комплекс „Горно Езерово", съобщиха от Дирекция „Инспекцията по труда - Бургас" към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

Директорът на бургаската дирекция Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта. Мъжът е бил на трудов договор към частна охранителна фирма. Работил е като пазач.

Тепърва предстои да изясним защо е отишъл точно там, където е паднал. Наш екип е на място и се извършва оглед, посочи директорът на инспекцията.

Въпросът е да се прецени в рамките на неговите задължения къде е трябвало да се движи и как е организирана маршрутната схема на обекта, допълни Васков.

#Бургас #кариера #починал #работник

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