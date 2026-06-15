Малолетно дете е в критично състояние след падане с електрическа тротинетка в Асеновград

Малолетно дете е в критично състояние след падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът е получен в полицията в Асеновград в 22.40 часа в петък. По предварителни данни произшествието е настъпило поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътното платно.

Детето е настанено в болница със сериозна травма. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

През последното денонощие в страната са станали 26 катастрофи, при които са загинали четирима, а 29 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.