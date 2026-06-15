МВнР след палежа в Скопие: Няма да допуснем атмосфера на страх за българите в РСМ

МВнР:

На 15 юни 2026 г., в обедните часове, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на Посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията. Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие.

Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая.

Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза, както и от липсата на адекватна реакция на институциите при предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност у извършителите. Припомняме, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и привлечен в предизборна политическа кампания.

Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх сред българите в Република Северна Македония.