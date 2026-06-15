Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие

Полицията в Скопие издирва неизвестно лице, което е запалило два автомобила на българското посолство в центъра на града, съобщиха македонски медии. От Скопската пожарна служба отбелязаха, че благодарение на бързата им реакция, огънят е загасен своевременно.

По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил на посолството, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост. И двете коли са били с дипломатически номера.

Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.