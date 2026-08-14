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Водата в Гостивар, Северна Македония, отново е годна за пиене след замърсяването през юли

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Водата в град Гостивар, Република Северна Македония, отновор е годна за пиене от днес. Това съобщи на пресконференция началникът на Главния щаб за управление на кризи в страната Стоянче Ангелов, цитиран от агенция МИА.

Според директора на Агенцията по храните и ветеринарната медицина Оливер Миланов лабораторните изследвания са дали задоволителни резултати. В микробиологично отношение водата е била годна още миналата седмица, но тогава са били установени повишени остатъчни концентрации на хлор.

  • Повече от 3000 души в Гостивар са се оплакали от стомашни проблеми

Агенцията по храните и ветеринарната медицина в Република Северна Македония забрани използването на водата в Гостивар в средата на юли, след като над 3 хиляди души от града потърсиха лекарска помощ със стомашно-чревни проблеми, а във водата бяха установени опасни бактерии.

В края на юли, водата беше разрешена за използване за битови, но не и за питейни цели. Като вероятна причина за замърсяването се смята незаконното поставяне на помпи, вкарвали непречистена вода от река Вардар с цел повишаване на налягането. По случая бяха задържани трима ръководители на водоснабдителното дружество "Комуналец".

#Гостивар #Северна Македония #вода

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