ПСЖ ще възнагради Дембеле с нов договор

Френският гранд ПСЖ е близо до удължаването на договора на звездата на тима Усман Дембеле. Настоящият контракт на 29-годишния французин е до юни 2028 година, но според информацията във френските медии той ще продължи престоя си в клуба. Сделката се очаква да бъде сключена след края на световното първенство.

Носителят на Златната топка е щастлив във френската столица след двата поредни трофея от Шампионската лига, след като пристигна от Барселона през 2023 година.

В трите си сезона за парижани до момента той има 135 участия, в които е отбелязал 61 попадения и 42 асистенции.