Джани Инфантино свика кризисна среща на ФИФА на фона на нарастващото напрежение около управлението си

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е свикал извънредна кризисна среща с висши ръководители на световната футболна централа в Рабат, Мароко, съобщава The Times. Според изданието швейцарецът се опитва да овладее нарастващото напрежение в организацията, след като срещу него се засилва съпротивата както извън ФИФА, така и сред част от ръководните ѝ кадри.

BREAKING: Senior FIFA staff to attend crisis meeting with Gianni Infantino pic.twitter.com/7Ux4rWLpIz — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 4, 2026

В основата на кризата стои вече оттегленият проект за създаване на новото дружество FIFA Forward Enterprise, което трябваше да управлява търговските права на Световното клубно първенство и Мондиалите, като впоследствие част от него бъде продадена на частни инвеститори. Планът предизвика сериозно недоволство, включително заплахи за бойкот, а подкрепата за него в самата ФИФА се оказа ограничена.

Допълнително напрежение внесе и председателят на Йорданската футболна федерация принц Али бин ал-Хюсеин, който отправи тежки обвинения към ръководството на ФИФА. Бившият кандидат за президент на организацията твърди, че е бил подложен на натиск да подкрепи кандидатурата на Инфантино за нов мандат, като в замяна е било обещано съдействие по редица проблеми на йорданската федерация.

Според принц Али, ФИФА в продължение на месеци е отказвала помощ по въпроси, свързани с визите за привърженици, данъчни казуси около участието на Йордания на Световното първенство и неизплатени премии от турнира за Купата на арабските нации през 2025 година. Той определи случилото се като „изнудване“ и категорично заяви, че федерацията му няма да подкрепи Инфантино.

Критики към ситуацията отправи и директорът по глобалното развитие на футбола във ФИФА Арсен Венгер. Бившият мениджър на Арсенал подчерта, че не е участвал в изготвянето на спорния проект и е научил за него от медиите, като определи решението за неговото оттегляне като „абсолютно необходимо“.

Според публикацията на The Times резерви към случващото се е изразил и генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом, което допълнително засилва впечатлението за разногласия във висшето ръководство на световната футболна централа. Напрежението около Инфантино продължава да расте само месеци преди изборния конгрес на ФИФА през март 2027 година.