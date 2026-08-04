Бубиста вече не е селекционер на Кабо Верде

Бубиста напусна поста си на селекционер на националния отбор на Кабо Верде, за да поеме Беркане. Мароканският клуб обяви назначението на 56-годишния африканец на официалната си страница в социалните медии. Договорът е за два сезона.

Бубиста е треньор на националния отбор на Кабо Верде от 2020 г. Под негово ръководство отборът изигра 67 мача за шест години: 30 победи, 17 равенства и 20 загуби.

Тази година Кабо Верде игра на първото си Световно първенство. Отборът завърши наравно три пъти в своята група и се класира за елиминациите, където загуби от Аржентина с 2:3 след продължения, а в редовното време 1:1.