ПСЖ плаща 40 милиона евро за японец

Пари Сен Жермен подготвя нова оферта за вратаря на Парма Зион Сузуки, съобщи журналистът Никола Шира в социалната медийна платформа X.

Парижкият клуб възнамерява да направи нова оферта за 23-годишния японски вратар. Парма иска 40 милиона евро за играча. Самият Сузуки вече е постигнал принципно споразумение с ПСЖ за петгодишен договор.

Настоящото споразумение на японския национал с италианския клуб е до 30 юни 2029 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 30 милиона евро.

Миналия сезон Сузуки допусна 30 гола в 22 мача във всички състезания и запази шест „сухи мрежи“. На Световното първенство през 2026 г. той регистрира пет гола в четири мача.