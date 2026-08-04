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ПСЖ плаща 40 милиона евро за японец

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Спорт
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Французите искат вратаря на Парма.

ПСЖ плаща 40 милиона евро за японец
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Пари Сен Жермен подготвя нова оферта за вратаря на Парма Зион Сузуки, съобщи журналистът Никола Шира в социалната медийна платформа X.

Парижкият клуб възнамерява да направи нова оферта за 23-годишния японски вратар. Парма иска 40 милиона евро за играча. Самият Сузуки вече е постигнал принципно споразумение с ПСЖ за петгодишен договор.

Настоящото споразумение на японския национал с италианския клуб е до 30 юни 2029 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 30 милиона евро.

Миналия сезон Сузуки допусна 30 гола в 22 мача във всички състезания и запази шест „сухи мрежи“. На Световното първенство през 2026 г. той регистрира пет гола в четири мача.

#Зион Сузуки #ФК Пари Сен Жермен #ФК Парма

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