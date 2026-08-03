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Селтик започна защитата на титлата с труден успех над Дънди

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Спорт
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Бенямин Нигрен донесе победата на шампионите, които пропуснаха редица положения и трепериха до последния съдийски сигнал

селтик започна защитата титлата труден успех дънди
Снимка: БГНЕС
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Селтик стартира новия сезон в шотландската Висша лига с минимален успех с 1:0 над Дънди на "Селтик Парк“. Шампионите стигнаха до трите точки благодарение на попадението на Бенямин Нигрен, но далеч не убедиха с представянето си и трябваше да се борят до последните секунди за победата.

Домакините започнаха активно и още в деветата минута новото попълнение Каспер Хьог получи отличен шанс да открие резултата, но стреля неточно. Само четири минути по-късно нападателят отново се оказа на добра позиция, ала за втори път не успя да намери целта.

Селтик продължи да натиска, но така и не успяваше да преодолее отлично организираната защита на гостите. Арне Енгелс стреля с глава покрай вратата, а малко преди почивката Кийрън Тиърни бе спрян от впечатляваща намеса на вратаря Оуен Гудман. От другата страна Дънди също показа, че може да бъде опасен, но първата част завърши без голове.

След почивката шампионите най-сетне намериха път към мрежата. В 52-ата минута Тиърни центрира отлично в наказателното поле, където Бенямин Нигрен овладя с глава и прати топката зад Гудман за 1:0.

Попадението вдъхна увереност на домакините, които създадоха още няколко отлични възможности. Дюран, Янг и Тиърни обаче не успяха да удвоят преднината, след като Гудман направи поредица от решаващи спасявания.

Вместо спокойно да затворят мача, "детелините“ допуснаха напрежение в края. В 82-ата минута Ашли Хей бе близо до изравняването, но Вилями Синисало реагира блестящо и запази аванса на своя тим. Малко след това Калъм Макгрегър разтресе гредата, а Каспер Хьог и Тунекти пропуснаха да сложат точка на спора.

До последния съдийски сигнал Дънди опита да стигне до равенството, но Селтик удържа крехкия си аванс и започна защитата на шампионската титла с победа, макар и далеч от най-убедителното си представяне.

#ФК Селтик #Дънди Юнайтед #Шотландска Висша лига

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