16-годишният Стефан Михайлов подписа първия си професионален договор с Валядолид

Младият български вратар Стефан Михайлов официално подписа първия си професионален договор с испанския Валядолид. Роденият на 30 май 2008 година страж направи значителна крачка в развитието си, присъединявайки се към клуба от Сегунда дивисион.

До този момент Михайлов беше част от школата на Национал (София), а трансферът му в Испания идва като признание за потенциала и качествата, които демонстрира през последните години. Със своите 192 сантиметра ръст и 84 килограма младият вратар притежава впечатляващи физически данни за своя пост.

Футболният му път започва в БМ Спорт (София), след което преминава през Царско село, а от 2016 година се развива в академията на Национал София, откъдето си заслужи възможността да направи следващата стъпка към професионалния футбол.

От Валядолид ще предложат на българския талант условия за развитие в утвърдена структура, известна с работата си с млади футболисти. Целта е Михайлов да натрупа ценен опит в конкурентна среда и постепенно да се доближи до представителния тим на испанския клуб.

Трансферът на Стефан Михайлов е осъществен с посредничеството на Хорхе Хименес от Sports Invest Arena, който има дългогодишен опит в международния футболен мениджмънт.







