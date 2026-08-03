Академия БФС отвори врати за първия випуск от най-талантливите млади футболисти в България

Българският футболен съюз даде официален старт на един от най-амбициозните си проекти - Академия БФС. Първият випуск от талантливи деца вече прекрачи прага на Националната футболна база в Бояна, където ще се подготвя в модерна среда, изградена по водещите европейски стандарти за развитие на млади футболисти.

До финалния подбор се стигна след мащабна национална селекция, преминала през осем регионални кастинга в страната, в които стотици деца, родени през 2013 година, демонстрираха качествата си във футболно-технически, игрови и функционални тестове.

Избраните таланти бяха приветствани от ръководството на БФС, а по време на официалната церемония беше представена философията на проекта и визията за развитието на бъдещите национални състезатели.

Обучението в Академия БФС ще бъде изцяло безплатно и ще включва тренировъчен процес, образование, настаняване, пълен пансион и ежедневна работа с лицензирани треньори, кондиционни специалисти, психолози, анализатори и медицински експерти.

Основната цел е младите футболисти да получат всички необходими условия, за да разгърнат потенциала си и да направят следващата крачка към професионалния футбол.