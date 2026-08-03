Винисиус иска нов договор при значително по-добри финансови условия

Преговорите между Реал Мадрид и Винисиус Жуниор за нов договор навлизат в решаваща фаза, но двете страни все още не са постигнали окончателно споразумение по финансовите параметри на новия контракт.

Според информация на испанския вестник AS, последната сериозна среща между клуба и представителите на бразилеца е била след Световното клубно първенство през 2025 година. Тогава страните са се доближили до сделка, но преговорите са били замразени в последния момент.

Настоящият договор на Винисиус, подписан през 2022 година, е до лятото на 2027-а и му гарантира общо 75 милиона евро нетно възнаграждение, което означава средно по 15 милиона евро на сезон. Контрактът е с прогресивно увеличение на заплатата - от около 10 милиона евро в началото до приблизително 18 милиона в последната година, като включва и бонус от два милиона евро годишно след спечелването на наградата The Best.

Новите искания на бразилеца обаче са значително по-високи. Той настоява за около 20 милиона евро нетно на сезон, бонус при подновяване на договора, както и за по-голям контрол върху имиджовите си права – модел, сходен с този на Килиан Мбапе.

Винисиус е сред най-разпознаваемите лица в световния спорт и има рекламни договори с редица глобални компании, което превръща имиджовите права в ключова тема по време на преговорите.

Въпреки че настоящият му контракт изтича през 2027 година и от януари той ще има право да преговаря свободно с други клубове, последните информации сочат, че желанието на бразилския национал е да остане в Реал Мадрид. Очаква се в следващите дни да се проведе нова среща между ръководството на клуба, старши треньора Жозе Моуриньо и футболиста, която може да се окаже решаваща за бъдещето му на "Сантиаго Бернабеу“.