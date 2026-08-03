Хулиан Алварес започна индивидуална подготовка, Атлетико очаква завръщането му на терена

Хулиан Алварес официално поднови подготовката си с Атлетико Мадрид, след като започна индивидуална тренировъчна програма преди старта на новия сезон. Според испанското издание Marca аржентинският национал вече изпълнява специален деветдневен режим, изготвен от треньорския щаб на "дюшекчиите“.

Планът предвижда Алварес да се завърне към пълноценни тренировки с отбора на 10 август, когато се очаква да се включи в заниманията на Диего Симеоне.

В последните седмици бъдещето на 26-годишния нападател е обект на сериозни спекулации, като Барселона е сред клубовете, проявяващи интерес към неговото привличане. Въпреки това отношенията между Алварес и наставника на Атлетико Диего Симеоне остават отлични.

Именно добрата комуникация между двамата може да се окаже ключов фактор за пълноценната реинтеграция на световния шампион в титулярния състав на мадридския клуб, ако той остане на „Сивитас Метрополитано“ и през новия сезон.