Ханзи Флик чака развръзката с Феран Торес, преди Барселона да привлече нов нападател

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че каталунският клуб планира да подсили атаката си преди края на летния трансферен прозорец, но призна, че следващият ход зависи от бъдещето на Феран Торес.

"Трябва да изчакаме още малко. Имам пълно доверие на Деко. Знаем, че трябва да направим нещо, но всичко зависи от Феран“, заяви германският специалист пред каталунските медии.

След напускането на Роберт Левандовски, който продължи кариерата си в Чикаго Файър, Барселона остана без типичен централен нападател. Основната трансферна цел на клуба е аржентинският национал Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Президентът Жоан Лапорта вече разкри, че каталунците са отправили оферта на стойност 100 милиона евро за световния шампион. От Атлетико обаче са отхвърлили и значително по-високо предложение от Реал Мадрид, оценявано на 150 милиона евро, като дори обмислят жалба до ФИФА за предполагаеми нерегламентирани контакти между Барселона и играча.

Междувременно Феран Торес навлиза в последната година от договора си с каталунците и е все по-близо до изходящ трансфер. Интерес към испанския национал проявяват няколко европейски гранда, сред които и носителят на Шампионската лига Пари Сен Жермен.

До момента Барселона вече подсили фланговете си с Антъни Гордън и Карим Адейеми, но Флик е категоричен, че тимът се нуждае и от класически централен нападател, който да запълни празнината след раздялата с Левандовски.