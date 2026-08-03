Нюкасъл привлече чешкия национал Лукаш Хорничек за 25,7 милиона паунда

Нюкасъл официално обяви привличането на чешкия национален вратар Лукаш Хорничек от португалския Брага. Английският клуб плати 25,7 милиона паунда, след като активира освобождаващата клауза в договора на стража, който подписа контракт за пет сезона.

24-годишният Хорничек пристига на "Сейнт Джеймсис Парк“ с ясната задача да бъде титуляр под рамката на вратата още от началото на новия сезон. Той се превръща в петото ново попълнение на Нюкасъл през летния трансферен прозорец след Евен Жауен, Базумана Туре, Шон Стюр и Аладжи Бамба.

"Последните няколко дни бяха истинско емоционално влакче. От момента, в който разбрах за интереса на Нюкасъл, до днес съм изключително щастлив, че съм тук. Това е невероятна възможност да играя във Висшата лига и нямам търпение да изляза пред феновете на "Сейнт Джеймсис Парк“, заяви Хорничек след подписването на договора.

Спортният директор на клуба Рос Уилсън също приветства новото попълнение, определяйки го като един от най-перспективните млади вратари в Европа.

"Развитието на Лукаш през последните години е впечатляващо. Интерес към него не липсваше, но той ясно показа желанието си да стане част от нашия проект. Радваме се, че успяхме да финализираме сделката бързо, за да се присъедини към отбора още по време на подготвителния лагер в Испания“, коментира Уилсън.

Междувременно Нюкасъл продължава да следи и ситуацията около капитана Бруно Гимараеш, към когото сериозен интерес проявява Арсенал, докато клубът очаква официалното назначаване на новия мениджър Матиас Яйсле.