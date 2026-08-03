Един Джеко остава в Шалке с нов едногодишен договор

Шалке 04 официално удължи договора на Един Джеко с още един сезон, след като опитният нападател изигра ключова роля за завръщането на клуба в германския елит.

39-годишният босненски национал пристигна в Гелзенкирхен под наем от Фиорентина през януари и бързо се превърна в една от най-важните фигури в състава. В 11 мача той записа шест гола и шест асистенции, като помогна на „кралскосините“ да си осигурят промоция за Първа Бундеслига.

"Един донесе нещо специално на Шалке още през първите си четири месеца и половина в клуба. Той беше ключов играч и любимец на феновете, а личността и качествата му го превърнаха в пример както на терена, така и извън него. Вярваме, че ще ни бъде изключително полезен и в Бундеслигата“, заяви директорът по футболните въпроси Юри Мюлдер.

След участието си с националния отбор на Босна и Херцеговина на Световното първенство през 2026 година, Джеко ще се присъедини отново към съотборниците си в неделя. През новия сезон той ще носи емблематичния номер 10 на екипа на Шалке.