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Един Джеко остава в Шалке с нов едногодишен договор

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Спорт
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Босненският ветеран убеди ръководството с впечатляващото си представяне през пролетта и ще води атаката на "кралскосините“ и след завръщането им в Бундеслигата

Един Джеко остава в Шалке с нов едногодишен договор
Снимка: Официален сайт на ФК Шалке 04
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Шалке 04 официално удължи договора на Един Джеко с още един сезон, след като опитният нападател изигра ключова роля за завръщането на клуба в германския елит.

39-годишният босненски национал пристигна в Гелзенкирхен под наем от Фиорентина през януари и бързо се превърна в една от най-важните фигури в състава. В 11 мача той записа шест гола и шест асистенции, като помогна на „кралскосините“ да си осигурят промоция за Първа Бундеслига.

"Един донесе нещо специално на Шалке още през първите си четири месеца и половина в клуба. Той беше ключов играч и любимец на феновете, а личността и качествата му го превърнаха в пример както на терена, така и извън него. Вярваме, че ще ни бъде изключително полезен и в Бундеслигата“, заяви директорът по футболните въпроси Юри Мюлдер.

След участието си с националния отбор на Босна и Херцеговина на Световното първенство през 2026 година, Джеко ще се присъедини отново към съотборниците си в неделя. През новия сезон той ще носи емблематичния номер 10 на екипа на Шалке.

#ФК Шалке 04 #Един Джеко

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