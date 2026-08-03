Арсенал удари на камък с първата оферта за Бруно Гимараеш, Нюкасъл отказва да се раздели с капитана си

Арсенал започна офанзивата си за капитана на Нюкасъл Бруно Гимараеш, но първата оферта на лондончани беше отхвърлена. Въпреки отказа, двата клуба вече водят директни преговори, а на "Емиратс“ обсъждат дали да отправят подобрено предложение за бразилския национал.

Според информацията 28-годишният халф още миналия месец е уведомил ръководството на Нюкасъл, че желае да премине в Арсенал през това лято. Въпреки това от клуба са категорични, че искат да задържат своя капитан, чийто договор е до лятото на 2028 година, с опция за удължаване с още един сезон.

Гимараеш вече се присъедини към предсезонния лагер на Нюкасъл в испанския курорт Ла Манга, след като пристигна от Бразилия със съгласието на клуба.

Полузащитникът пристигна на "Сейнт Джеймсис Парк“ от Лион през 2022 година срещу 40 милиона паунда и оттогава има 195 мача, 31 гола и се утвърди като един от най-важните футболисти на „свраките“.

Според анализатори на Sky Sports преговорите между двата клуба тепърва навлизат в решаваща фаза. Очакванията са Нюкасъл да се опита да извлече максимална сума от евентуална продажба, докато Арсенал няма намерение да плаща над собствената си оценка за играча.

Ако трансферът бъде осъществен, мениджърът Микел Артета планира да използва Гимараеш като основен организатор в халфовата линия, редом до Деклан Райс и капитана Мартин Йодегор, оформяйки едно от най-силните полузащитни триа във Висшата лига.