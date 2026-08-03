Челси привлече Джордан Хендерсън със свободен трансфер

Челси официално обяви привличането на английския национал Джордан Хендерсън. 36-годишният полузащитник пристига на "Стамфорд Бридж“ като свободен агент, след като изкара последния сезон с екипа на Брентфорд.

Hendo at the Chels! pic.twitter.com/iex7XdQGBr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026

Опитният халф подписа договор за две години и ще остане част от състава на "сините“ до края на сезон 2027/28.

Хендерсън пристига в Западен Лондон с впечатляваща визитка, изградена най-вече по време на престоя му в Ливърпул, където носеше капитанската лента. С мърсисайдци той спечели титлата във Висшата лига, трофея в Шампионската лига, Купата на Англия, два пъти Купата на Лигата, както и Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

През кариерата си английският национал е защитавал още цветовете на Съндърланд, Ал Етифак, Аякс и Брентфорд.

За националния отбор на Англия Хендерсън има 91 мача и три гола, а сред най-значимите му отличия с „трите лъва“ са сребърният медал от европейско първенство и бронзът от световен шампионат.







