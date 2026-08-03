БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Челси привлече Джордан Хендерсън със свободен трансфер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Бившият капитан на Ливърпул подписа двугодишен договор със "сините“ и ще подсили състава на лондончани до края на сезон 2027/28

Челси привлече Джордан Хендерсън със свободен трансфер
Снимка: Официален сайт на ФК Челси
Слушай новината

Челси официално обяви привличането на английския национал Джордан Хендерсън. 36-годишният полузащитник пристига на "Стамфорд Бридж“ като свободен агент, след като изкара последния сезон с екипа на Брентфорд.

Опитният халф подписа договор за две години и ще остане част от състава на "сините“ до края на сезон 2027/28.

Хендерсън пристига в Западен Лондон с впечатляваща визитка, изградена най-вече по време на престоя му в Ливърпул, където носеше капитанската лента. С мърсисайдци той спечели титлата във Висшата лига, трофея в Шампионската лига, Купата на Англия, два пъти Купата на Лигата, както и Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

През кариерата си английският национал е защитавал още цветовете на Съндърланд, Ал Етифак, Аякс и Брентфорд.

За националния отбор на Англия Хендерсън има 91 мача и три гола, а сред най-значимите му отличия с „трите лъва“ са сребърният медал от европейско първенство и бронзът от световен шампионат.



#ФК Челси #Джордан Хендерсън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Европейски футбол

Барселона следи отблизо ситуацията около Родри и е готова да се намеси
Барселона следи отблизо ситуацията около Родри и е готова да се намеси
16-годишният Стефан Михайлов подписа първия си професионален договор с Валядолид 16-годишният Стефан Михайлов подписа първия си професионален договор с Валядолид
Чете се за: 01:35 мин.
Ханзи Флик чака развръзката с Феран Торес, преди Барселона да привлече нов нападател Ханзи Флик чака развръзката с Феран Торес, преди Барселона да привлече нов нападател
Чете се за: 01:55 мин.
Хулиан Алварес започна индивидуална подготовка, Атлетико очаква завръщането му на терена Хулиан Алварес започна индивидуална подготовка, Атлетико очаква завръщането му на терена
Чете се за: 01:15 мин.
Нюкасъл привлече чешкия национал Лукаш Хорничек за 25,7 милиона паунда Нюкасъл привлече чешкия национал Лукаш Хорничек за 25,7 милиона паунда
Чете се за: 02:10 мин.
Арсенал удари на камък с първата оферта за Бруно Гимараеш, Нюкасъл отказва да се раздели с капитана си Арсенал удари на камък с първата оферта за Бруно Гимараеш, Нюкасъл отказва да се раздели с капитана си
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ