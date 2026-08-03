Алдаир: Крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч в Европа

Защитникът на Левски Алдаир заяви, че в отбора цари отлично настроение преди първия мач срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Португалецът определи настоящия момент като изключително важен за клуба и подчерта, че амбициите на "сините“ са да оставят сериозна следа в европейските клубни турнири.

"Със сигурност това е изключително специален момент, който изживяваме. Доволни сме от свършената работа, защото целта ни е да достигнем до групова фаза на някой от европейските турнири. Без съмнение обаче крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч“, заяви Алдаир.

Той коментира и ситуацията от реванша срещу Университатя Крайова, когато беше заменен на почивката след риск да получи червен картон.

"Решенията ги взима треньорът. Моята задача е да давам най-доброто от себе си на терена. Когато гориш в мача, понякога се случват и такива ситуации“, каза десният бек.

Алдаир говори и за атмосферата в съблекалнята, която според него е една от големите сили на Левски.