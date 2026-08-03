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Алдаир: Крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч в Европа

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Спорт
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Португалският защитник на Левски определи настоящия период като специален за клуба и подчерта, че "сините“ са уверени в силите си преди сблъсъка с Кайрат Алмати

Алдаир: Крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч в Европа
Снимка: Startphoto.bg
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Защитникът на Левски Алдаир заяви, че в отбора цари отлично настроение преди първия мач срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Португалецът определи настоящия момент като изключително важен за клуба и подчерта, че амбициите на "сините“ са да оставят сериозна следа в европейските клубни турнири.

"Със сигурност това е изключително специален момент, който изживяваме. Доволни сме от свършената работа, защото целта ни е да достигнем до групова фаза на някой от европейските турнири. Без съмнение обаче крайната ни цел е да стигнем възможно най-далеч“, заяви Алдаир.

Той коментира и ситуацията от реванша срещу Университатя Крайова, когато беше заменен на почивката след риск да получи червен картон.

"Решенията ги взима треньорът. Моята задача е да давам най-доброто от себе си на терена. Когато гориш в мача, понякога се случват и такива ситуации“, каза десният бек.

Алдаир говори и за атмосферата в съблекалнята, която според него е една от големите сили на Левски.

"Не съм най-забавният в отбора, има и други момчета. Атмосферата е много добра и това е едно от най-хубавите неща при нас. Благодарен съм на Господ, че ми даде възможност да бележа за Левски, но първата ми задача винаги е работата в защита, а след това мисля за атаката“, допълни португалецът.

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#Алдаир #УЕФА Шампионска лига 2026/2027

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