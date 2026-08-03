Левски срещу ПАОК или Андерлехт, ако отпадне от Шампионската лига

Българският шампион Левски ще играе срещу гръцкия ПАОК Солун с Кирил Десподов или белгийския Андерлехт в плейофите на Лига Европа, ако отпадне от Кайрат в Шампионската лига. Отпадналият от българо-казахстанската двойка ще бъде домакин в първия мач на 20 август и ще гостува седмица по-късно.

Левски няма да срещне ПАОК или Андерлехт само при победа срещу Кайрат, която ще изпрати „сините“ в плейофите на турнира на богатите срещу АЕК Атина.

През миналата година ПАОК, трети в първенството, направи силна кампания в Лига Европа, където достигна и до равенство 3:3 срещу Лудогорец като гост. Гърците достигнаха до елиминациите, а там отстъпиха с 1:3 общ резултат срещу испанския Селта Виго.

Андерлехт завърши сезона в Белгия на четвърто място и започна Лига Европа от втория кръг, където надви шведския Хамарби с 4:1 общ резултат. Отборът обаче направи слаба година в евротурнирите през есента и бе елиминиран последователно от Хекен в Лига Европа и от АЕК Атина в плейофа на Лигата на конференциите.