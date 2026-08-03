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Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му

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Спорт
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Наставникът на Кайрат подчерта, че казахстанският шампион е добре подготвен за двубоя и вярва, че отборът му може да се справи с атмосферата на "Герена“

Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Кайрат Алмати Рафаел Уразбахтин демонстрира увереност преди първия двубой срещу Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Казахстанският специалист подчерта, че неговият тим изпитва респект към българския шампион, но не и страх, като очаква сериозна битка на стадион „Георги Аспарухов“.

"Предстои ни много сериозен мач срещу много сериозен съперник. Разполагаме с достатъчно информация за Левски и имахме време да анализираме играта му. Познаваме добре българския футбол, защото треньори като Станимир Стоилов, Николай Костов и Димитър Димитров са работили и в Казахстан. Левски заслужено е шампион и разполага със свой стил на игра“, заяви Уразбахтин.

Той обърна специално внимание на силните страни на „сините“, като отличи атакуващата им мощ, но подчерта, че Кайрат също се намира в добра форма и е подготвен за предстоящото предизвикателство.

"Видяхме достатъчно техни мачове и знаем благодарение на кои футболисти играят добре. Уважаваме съперника, но нямаме никакъв страх. За мен лично е по-добре първият мач да бъде като гост“, каза още наставникът.

Уразбахтин коментира и атмосферата, която очаква отбора му на „Герена“, признавайки, че Левски разполага с най-многобройната фенска маса в България.

"Знаем колко силна е подкрепата на феновете на Левски. Миналия сезон обаче играхме на стадиони с по 50-60 хиляди зрители и се справихме. Надявам се, че и този път ще покажем същото“, допълни треньорът на казахстанския шампион.

Специалистът разкри още, че Кайрат продължава да работи по привличането на нови футболисти, които да повишат конкуренцията в състава, но отказа да разкрие повече подробности относно селекцията преди важния европейски сблъсък.



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#Рафаел Уразбахтин #Първа лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК Левски София

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