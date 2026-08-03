Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат

Левски обяви, че всички билети за домакинството срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига са разпродадени. По този начин стадион "Георги Аспарухов“ отново ще бъде изпълнен до краен предел за европейски мач на "сините“.

Това е трети пореден случай през настоящата кампания, в който феновете на Левски изчерпват всички пропуски за домакинство в евротурнирите. Преди това "Герена“ беше разпродаден и за двубоите срещу Борац Баня Лука и Университатя Крайова.

Продажбата на билетите този път премина и през известни затруднения, след като част от привържениците срещнаха проблеми с онлайн системата. Мнозина се наредиха на опашки пред касите още преди шампионатния двубой със Септември, но в крайна сметка всички налични пропуски бяха изкупени.

Предстоящият сблъсък с Кайрат ще бъде и последният европейски мач на Левски на стадион "Георги Аспарухов“ през този сезон. При класиране за плейофите на Шампионската лига или Лига Европа отборът на Хулио Веласкес ще домакинства на Националния стадион "Васил Левски“, който предлага значително по-голям капацитет за очаквания засилен зрителски интерес.







