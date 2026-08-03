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БФС ще излезе с позиция за Джани Инфантино след обсъждане в ръководството

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Спорт
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От футболната централа обявиха, че засега не са коментирали кризата около президента на ФИФА, но не изключват официална позиция през следващата седмица

БФС ще излезе с позиция за Джани Инфантино след обсъждане в ръководството
Снимка: Startphoto.bg
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Българският футболен съюз все още не е обсъждал официално скандала около президента на ФИФА Джани Инфантино и спорния му план за продажба на дял от търговските права на световните първенства на частни инвеститори. Това заявиха представители на ръководството на централата пред БГНЕС.

Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов подчерта, че темата не попада в неговите ресори, като уточни, че до момента въпросът не е бил разглеждан в ръководството.

Изпълнителният директор Андрей Петров също потвърди, че засега не е взето официално становище, но разкри, че такова може да бъде формулирано през следващата седмица.

"Не сме коментирали темата. Ако я обсъдим, ще излезем с позиция следващата седмица“, заяви Петров.

Темата около бъдещето на Инфантино предизвика сериозно напрежение във футболните среди, след като президентът на ФИФА предложи продажба на дял от печалбите на световните първенства чрез ново търговско дружество. Идеята срещна остра съпротива от страна на УЕФА и други футболни организации, а под натиска на критиките Инфантино впоследствие се отказа от проекта.

На този етап от Българския футболен съюз предпочитат да не заемат публична позиция, докато ръководството не проведе вътрешно обсъждане по темата.

#Джани Инфантино #БФС

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