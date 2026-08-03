Петър Хубчев оглави като почетен президент новата фондация "Футболни ветерани Ловеч“

Легендарният български защитник и участник в историческия национален отбор от Мондиал 1994 Петър Хубчев беше избран за почетен президент на новоучредената фондация "Футболни ветерани Ловеч“. Новината беше обявена от управителния съвет на организацията, чиято основна мисия е да съхрани историята и традициите на футбола в Ловеч.

Оперативното ръководство на фондацията ще бъде поверено на бившите футболисти Витомир Вутов, Пламен Линков, Валери Йочев, Станимир Илиев и Стоимен Стойков, а сред учредителите са още редица заслужили имена от ловешкия футбол.

Организацията ще работи за подпомагане на ветерани в затруднено положение, насърчаване на талантливи деца и младежи, организиране на турнири и благотворителни инициативи, както и за популяризирането на богатата футболна история на града, който тази година отбелязва 105 години футболна традиция.







