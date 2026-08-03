Лоши новини за Ботев Пловдив - Карлос Алгара аут за около три седмици

Ботев Пловдив получи неприятен удар след победата над Черно море, след като стана ясно, че полузащитникът Карлос Алгара ще бъде извън терените за около три седмици.

Испанският халф получи контузия още в 20-ата минута на двубоя от третия кръг на Първа лига, а направеният ехографски преглед е установил разкъсани мускулни влакна. От медицинския щаб на "канарчетата“ очакват възстановяването на футболиста да продължи приблизително три седмици.

Така Алгара със сигурност ще пропусне част от предстоящите срещи на Ботев, който има актив от четири точки след първите три кръга на шампионата. Следващото изпитание за пловдивчани е домакинството срещу Спартак Варна на 10 август.







