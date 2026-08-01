Ботев пречупи Черно море с дузпа на Асен Чандъров

Ботев (Пловдив) записа първата си победа за сезона в Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 над Черно море в двубой от третия кръг. Единственото попадение на стадион „Христо Ботев“ реализира Асен Чандъров от дузпа срещу бившия си тим още през първото полувреме.

Успехът донесе първи три точки на „канарчетата“ през новата кампания и тимът на Станислав Генчев вече има четири точки в актива си. Черно море пък продължава да търси първата си победа, след като след три кръга разполага само с една спечелена точка.

Първата по-опасна ситуация в срещата бе пред вратата на домакините. В седмата минута Мохамед Аши се измъкна по левия фланг и отправи диагонален удар, който не затрудни Даниел Наумов. Ботев отвърна почти веднага, но Чидера Окох не успя да насочи с пета центриране отдясно, а Кристиан Томов се намеси сигурно.

Ключовият момент дойде в 19-ата минута, когато Аши закъсня в единоборство и фаулира Асен Чандъров в наказателното поле. Първоначално главният съдия Любослав Любомиров остави играта да продължи, но след намеса на ВАР преразгледа ситуацията и отсъди дузпа. Зад топката застана именно Чандъров, който хладнокръвно преодоля Томов за 1:0.

До почивката домакините контролираха случващото се на терена. Самуел Калу и Лукас Араухо пробваха късмета си с далечни удари, а Окох също затрудни вратаря на варненци, който реагира уверено.

След почивката Ботев продължи да бъде по-опасният тим. В 50-ата минута Карлос Меоти завърши бърза контраатака с прецизен удар, но Томов демонстрира отличен рефлекс и запази интригата.

Само две минути по-късно Черно море бе на сантиметри от изравняването. Селсо Сидни изненада Даниел Наумов с далечен удар към далечния ъгъл, но топката срещна гредата.

В следващите минути Кристиан Томов се превърна в най-добрия играч на гостите. Младият страж последователно спаси няколко опасни удара на Меоти и Калу, а в 68-ата минута отново отказа бразилеца след отлично извеждащо подаване.

Пропуските на домакините продължиха. Франклин Маскоте не успя да намери очертанията на вратата, останал очи в очи с Томов след хитър пас на Мауро Родригес, а малко по-късно отново не се възползва от груба грешка в отбраната на Черно море.

В заключителните минути Никола Илиев също тества Томов с удар от дистанция, но вратарят на гостите запази резултата непроменен. Въпреки силното му представяне обаче, Черно море не успя да избегне поражението, а Ботев заслужено стигна до първия си успех през сезона.