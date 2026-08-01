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Панатинайкос размести програмата в Първа лига

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Спорт
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ЦСКА ще играе ден по-рано, БФС промени програмата.

Септември София – ЦСКА София
Снимка: Startphoto.bg
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От БФС размениха местата на два мача в програмата на четвъртия кръг на Първа лига, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос (Атина), който идва в София за реванш в третия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите.

Така двубоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя, 9-и август, тъй като на 10-и в понеделник "детелините" ще направят официална тренировка на националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА София използва съоръжението за домакинските си мачове докато трае изграждането на новия стадион "Българска армия", но на "Васил Левски" пък играе ЦСКА 1948 срещите си в Европа. Именно поради тази причина от ПАО искат да се възползват от правото си и да направят там официална тренировка.

Първият мач между двата отбора в третия кръг на третия турнир на УЕФА е на 5-и август в Атина, а реваншът – на 11-и в София.

Решение на СТК от 1-и август 2026-а година:

Поради заетост на Нац. стадион В. Левски, свързано с участието на българските отбори в европейските турнири, а именно постъпило официално писмо от Панатинайкос, с което клубът заявява желание да проведе официалната си тренировка в деня преди срещата, въпреки първоначално заявения отказ в комуникацията с БФС.

Следвайки разпоредбите на УЕФА, съгласувано с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, СТК при БФС прави следната промяна в програмата на 4-ти кръг:

* Срещата между отборите на ПФК "Септември" и ПФК "ЦСКА" ще се проведе на 09.08/неделя/2026 г от 21:15 часа, вместо на 10.08/понеделник/2026 г.

* Срещата между отборите на ПФК "Ботев" Пловдив и ФК "Спартак 1918" Варна ще се проведе на 10.08/понеделник/2026 от 21:15 часа, вместо на 09.08/неделя/2026 г.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Септември София #ПФК ЦСКА София

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