Акрам Бурас в полезрението на АЕК Атина и Базел

Гръцкият футболен клуб АЕК Атина и швейцарският Базел проявяват сериозен интерес към халфа на българския шампион Левски - Акрам Бурас, пише френско-алжирският спортен журналист Набил Джелит в социалните мрежи.

"Все още ангажиран с Левски София в Шампионската лига след първия си успешен сезон в клуба, Акрам Бурас, дефанзивен централен халф, би трябвало да бъде наясно с бъдещето си съвсем скоро", пише Джелит.

"Той е на 24 години и е неуморим играч със силен ляв крак. Бурас предизвиква интерес от АЕК Атина и ФК Базел, като бившият футболист на Белуиздад има договор с Левски до юни 2028", добавя той.

Любопитен факт е, че АЕК Атина е потенциален съперник на Левски в плейофите на Шампионската лига, ако "сините" отстранят Кайрат в третия квалификационен кръг. Гърците са последни сред поставените отбори с коефициент 24.000, а пред тях са Слован Братислава (36.000), Селтик (44.000), Динамо Загреб (46.500) и Цървена звезда (46.500).

Джелит твърди, че Бурас "би трябвало да бъде наясно с бъдещето си съвсем скоро", но предвид обстоятелствата това няма да се случи преди реванша с Кайрат на 12 август. Той е оценяван на 2 милиона евро от transfermarkt, но "сините" ще искат много повече за един от най-постоянните си футболисти.

Базел от своя страна бе дълго време доминатор в швейцарското първенство, но спечели само една титла за последните девет години - през 2025. През изминалия сезон обаче отборът бе пети и няма да играе в европейските клубни турнири.