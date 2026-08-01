Аякс привлече Юлиян Бранд

Бившият германски национал Юлиян Бранд подписа договор с нидерландския футболен гранд Аякс (Амстердам) като свободен агент, след като Борусия (Дортмунд) – където играеше досега, не му поднови договора.

От Аякс обявиха също така, че договорът на 30-годишния халф е за три години или до юни 2029-а година.

Ювентус, Галатасарай и Лийдс Юнайтед също са проявявали интерес към Бранд, който има 48 мача за Германия и записа повече от 300 срещи с екипа на Борусия (Дортмунд), където прекара седем сезона.

„С привличането на Юлиан ние взимаме топ-професионалист, национален състезател, който има много опит на най-високо ниво и фантастичен шампионски манталитет. Уверен съм, че ще допринесе с истинска класа за нашия клуб“, заяви спортният директор на Аякс Жорди Кройф при представянето му.

Очакванията са още един германец да пристигне в Амстердам на „Йохан Кройф Арена“ и това е вратарят Марк-Андре тер Щеген, който ще дойде под наем за една година от Барселона.