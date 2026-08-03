Барселона следи отблизо ситуацията около Родри и е готова да се намеси

Барселона внимателно следи развитието около бъдещето на Родри и е готова да се възползва, ако преговорите между Манчестър Сити и Реал Мадрид се провалят. Според информация на испанското издание AS, каталунците вече са дали знак на английския клуб, че проявяват интерес към халфа и желаят да бъдат информирани за евентуална възможност за трансфер.

30-годишният испански национал има договор със Сити до лятото на 2027 година, но вече е изразил желание да се завърне в родината си. На този етап Реал Мадрид остава основният фаворит за подписа му, макар високите финансови изисквания на английския шампион да забавят евентуалната сделка.

Именно тази несигурност кара Барселона да бъде в готовност. От "Камп Ноу“ са уведомили Манчестър Сити, че при решение за продажба на Родри желаят също да участват в разговорите.

Въпреки интереса към европейския шампион с Испания, подсилването на атаката остава основен приоритет за спортното ръководство на Барселона. Каталунците търсят заместник на Роберт Левандовски, а халфовата линия продължава да разполага с достатъчно опции въпреки контузията на Френки де Йонг.

Засега Барселона е в ролята на внимателен наблюдател, но в клуба са готови да се възползват, ако трансферната сага около Родри претърпи неочакван обрат.