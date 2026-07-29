Реал Мадрид започна преговори с Манчестър Сити за Родри

Реал Мадрид е направил първата стъпка към привличането на Родри, след като е започнал преговори с Манчестър Сити за трансфера на испанския национал. Според информация на журналиста Фабрицио Романо президентът на "кралския клуб“ Флорентино Перес вече е одобрил операцията.



Negotiations have started with verbal discussions between clubs.



Florentino Pérez has given approval to the deal after doors closed for months.



Real indicate they are ready to spend over €50m. pic.twitter.com/mf8HNldbcZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Испанският гранд е готов да предложи над 50 милиона евро за 29-годишния полузащитник, който е сред ключовите фигури в състава на Манчестър Сити.

Родри играе за английския шампион от 2019 година, когато бе привлечен от Атлетико Мадрид. През изминалия сезон той записа 43 мача във всички турнири, в които отбеляза четири гола и направи шест асистенции.

Договорът на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027 година, което означава, че английският клуб не е под натиск да се разделя с един от най-важните си футболисти.

На международната сцена Родри също продължава да трупа впечатляващи успехи. С националния отбор на Испания той спечели световната титла през 2026 година, европейското първенство през 2024-а и Лигата на нациите през 2023 година.

През 2024 година полузащитникът беше отличен и с най-престижното индивидуално отличие във футбола – "Златната топка“, с което затвърди статута си на един от най-добрите играчи на своя пост в света.