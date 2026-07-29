Кристъл Палас се раздели с клубната легенда Натаниел Клайн

Кристъл Палас официално обяви раздялата с дългогодишния си футболист Натаниел Клайн, чийто договор с клуба изтече след края на миналия сезон. От ръководството определиха 35-годишния защитник като „клубна легенда“ след близо десетилетие вярна служба в два различни периода.

Palace through and through



We can confirm that Academy graduate Nathaniel Clyne has left the club following the expiration of his contract.



Everyone at Crystal Palace would like to thank Clyney for his services to the club and wish him the very best for the future. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 29, 2026

Клайн е юноша на Кристъл Палас и дебютира за първия отбор през 2008 година. След четири сезона с екипа на лондонския клуб той премина в Саутхемптън, а по-късно защитаваше цветовете и на Ливърпул, където игра между 2015 и 2019 година. През сезон 2019/20 беше преотстъпен на Борнемут.

През 2020 година десният защитник се завърна на „Селхърст Парк“, където изигра още шест сезона и се превърна в част от най-успешния период в историята на клуба.

Общо Клайн записа 252 официални мача с екипа на Кристъл Палас, като помогна на „орлите“ да спечелят първия голям трофей в клубната си история - Купата на Футболната асоциация през 2025 година. Впоследствие той беше част и от състава, триумфирал в "Къмюнити Шийлд“ през същата година, както и в Лигата на конференциите на УЕФА през май.

С раздялата с Натаниел Клайн Кристъл Палас изпраща един от най-емблематичните си футболисти през последните две десетилетия, оставил трайна следа както със своята вярност към клуба, така и с приноса си към най-големите успехи в неговата история.