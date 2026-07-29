БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 02:42 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристъл Палас се раздели с клубната легенда Натаниел Клайн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Опитният защитник напуска "орлите“ след 252 мача в два периода и участие в най-успешната ера в историята на клуба

Кристъл Палас се раздели с клубната легенда Натаниел Клайн
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Кристъл Палас официално обяви раздялата с дългогодишния си футболист Натаниел Клайн, чийто договор с клуба изтече след края на миналия сезон. От ръководството определиха 35-годишния защитник като „клубна легенда“ след близо десетилетие вярна служба в два различни периода.

Клайн е юноша на Кристъл Палас и дебютира за първия отбор през 2008 година. След четири сезона с екипа на лондонския клуб той премина в Саутхемптън, а по-късно защитаваше цветовете и на Ливърпул, където игра между 2015 и 2019 година. През сезон 2019/20 беше преотстъпен на Борнемут.

През 2020 година десният защитник се завърна на „Селхърст Парк“, където изигра още шест сезона и се превърна в част от най-успешния период в историята на клуба.

Общо Клайн записа 252 официални мача с екипа на Кристъл Палас, като помогна на „орлите“ да спечелят първия голям трофей в клубната си история - Купата на Футболната асоциация през 2025 година. Впоследствие той беше част и от състава, триумфирал в "Къмюнити Шийлд“ през същата година, както и в Лигата на конференциите на УЕФА през май.

С раздялата с Натаниел Клайн Кристъл Палас изпраща един от най-емблематичните си футболисти през последните две десетилетия, оставил трайна следа както със своята вярност към клуба, така и с приноса си към най-големите успехи в неговата история.

#Натаниел Клайн #ФК Кристъл Палас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
4
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
5
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
6
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Европейски футбол

Ювентус е на крачка от постоянен трансфер на Рандал Коло-Муани
Ювентус е на крачка от постоянен трансфер на Рандал Коло-Муани
Борусия Дортмунд започна турнето си в Япония със загуба от Серезо Осака Борусия Дортмунд започна турнето си в Япония със загуба от Серезо Осака
Чете се за: 02:15 мин.
Натаниел Браун: Дойдох в Байерн, за да печеля трофеи Натаниел Браун: Дойдох в Байерн, за да печеля трофеи
Чете се за: 02:05 мин.
Властите подадоха жалба срещу Райо Валекано заради стадион "Вайекас“ Властите подадоха жалба срещу Райо Валекано заради стадион "Вайекас“
Чете се за: 03:00 мин.
Джордан Хендерсън се раздели с Брентфорд, Челси го очаква като свободен агент Джордан Хендерсън се раздели с Брентфорд, Челси го очаква като свободен агент
Чете се за: 02:02 мин.
Реал Мадрид започна преговори с Манчестър Сити за Родри Реал Мадрид започна преговори с Манчестър Сити за Родри
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, в което ясно се казва: "Поддържайте самолетите МиГ-29" Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, в което ясно се казва: "Поддържайте самолетите МиГ-29"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за 300 ракети "Пейтриът" След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за 300 ракети "Пейтриът"
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Детската болница в Бургас ще обслужва над 220 000 деца от...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Млада жена загина в катастрофа между товарен и лек автомобил край...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Мондиал за продан: Сблъсък между УЕФА и ФИФА заради идея за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ