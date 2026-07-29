Джани Инфантино предлага по 40 милиона долара на всяка федерация в подкрепа на спорната реформа на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е предложил финансова помощ в размер на 40 милиона долара на всяка от 211-те национални футболни федерации, ако подкрепят спорния му план за преструктуриране на търговските права на световната централа. Това съобщава BBC, позовавайки се на писмо, изпратено лично от Инфантино до всички членове на организацията.

Според предложението федерациите, които дадат своето одобрение до 19 септември, ще получат първоначално 20 милиона долара още от 1 януари 2027 година. Останалите средства ще бъдат изплатени впоследствие.

Планът предвижда създаването на ново търговско дружество, което да управлява основните турнири на ФИФА, включително световното първенство. В него ще могат да инвестират външни компании чрез придобиване на миноритарни дялове. Според различни оценки подобна сделка може да донесе около 10 милиарда долара.

В писмото си Инфантино определя инициативата като „историческа възможност“ за развитието на световния футбол.

"Мой дълг и отговорност като президент на ФИФА е да представя подобни променящи играта възможности на всички наши членове. Също така е моя отговорност предложенията да бъдат достатъчно добре подготвени и финансово обосновани, за да подпомогнат процеса на вземане на решения“, посочва той.

Предложението обаче предизвика незабавна и остра реакция от редица футболни организации. УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация, Френската футболна федерация и други национални асоциации разкритикуваха липсата на прозрачност и начина, по който проектът е представен, без предварителни консултации.

УЕФА вече обяви, че ще проведе извънредна среща с всичките си 55 членове, за да обсъди обща позиция. Според информации от Англия сред възможните варианти ще бъде дискутирана дори идеята за бойкот на бъдещи инициативи на ФИФА.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отправи едни от най-острите критики към Инфантино, обвинявайки го, че използва финансовите стимули като средство за осигуряване на подкрепа преди следващия конгрес на ФИФА през 2027 година.

"Това не прилича на реформа. Прилича на предизборна кампания, финансирана с бъдещето на футбола. Никой няма право да третира турнирите и търговските права на ФИФА като свое лично имущество“, заяви Тебас.

Въпреки сериозната съпротива, към момента няма индикации, че Джани Инфантино възнамерява да се откаже от проекта, който вече се определя като една от най-мащабните и спорни идеи в световния футбол след опита за създаване на Европейската Суперлига през 2021 година.