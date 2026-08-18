Кейн е готов за нов договор с Байерн: Време е да започнем разговорите

Хари Кейн е готов да започне разговори с Байерн за удължаване на договора си с германския шампион.

33-годишният нападател навлезе в последните 12 месеца от настоящия си контракт, който подписа след трансфера си от Тотнъм през август 2023 г. За английския голмайстор бяха платени 86,4 милиона паунда.

Кейн направи изключителен минал сезон, като реализира 61 гола в 51 мача във всички турнири и помогна на Байерн, воден от Венсан Компани, да спечели титлата в Бундеслигата и Купата на Германия.

„Както казахме, искахме да разговаряме след Световното първенство и след почивката ми. Не съм сигурен точно кога, но ще започнем тази седмица или следващата. Ще започнем разговорите“, заяви Кейн.

„Както съм казвал и преди, и двете страни сме спокойни по този въпрос. Сега очевидно е моментът да започнем да разговаряме, защото остава само една година. Това е важно. Но и двете страни са спокойни и съм почти сигурен, че ще има разговори тази или следващата седмица“, добави нападателят.

Капитанът на Англия вече има 98 гола в 94 мача в Бундеслигата, а през последните три сезона неизменно печели наградата за голмайстор №1 на германското първенство.

Кейн реализира и шест попадения за Англия на Световното първенство през 2026 г., с което увеличи головете си на световни финали до 14 в 18 мача и стана най-резултатният английски футболист в историята на турнира.

Нападателят е сред фаворитите за спечелването на Златната топка за 2026 г., но призна, че в момента мислите му са насочени преди всичко към новия сезон.

„Златната топка е най-голямото индивидуално отличие, което можеш да спечелиш. Знам, че имах страхотен сезон, но фокусът ми е върху новия“, коментира Кейн.

„Златната топка не зависи от мен. Направих каквото можех с представянето си. Сега всичко зависи от гласовете и от други хора, медиите – неща, които не мога да контролирам. Ще видим какво ще се случи. Разбира се, би било невероятно да я спечеля. Но в крайна сметка остават още два-три месеца до решението, така че това не е нещо, което е на преден план в мислите ми в момента“, завърши Кейн.