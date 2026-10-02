По локацията ще ги познаете

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Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Едно от изключителните предимства на съвремието ни е, че можеш спокойно да стигнеш до другия край на света, стига да разполагаш с необходимото желание, ресурси и свободно време. Хората, отдадени на туризма, отдавна свикнаха непросто да посещават далечни и непознати дестинации, а и да се консултират с Google относно рейтинга на дадени забележителности, ресторанти, пивници. Стадиони. И когато оценката е висока, то тогава и интересът към въпросното място се увеличава стремглаво. Така че рейтингът в Интернет определено не е за подценяване, особено като се отчете, че алгоритъмът позиционира на по-предна позиция локациите, които са получили одобрението и високата оценка на предишните си посетители. Така че – това е своеобразен гид за футболни запалянковци, които искат да видят конкретен стадион, но се колебаят дали преживяването би си струвало. Проучването е доста старателно по отношение на английските стадиони и малко по-немарливо, ако включим и континенталната част на Европа, но е достатъчно пъстро и пълно, за да ви ориентира.

В Англия – колкото и невероятно да звучи – дори и да прегледате всички стадиони от Висшата лига до Лига 2, ще откриете, че разликата между най-уютния и гостоприемен стадион до този, който е най-неподдържан и недолюбван е относително скромна – от оценка 4.7 до 4.0. Така че – при равна оценка – логично взимаме предвид повечето гласове в Google.

Ясно е, за жалост по-богатите и разпознаваеми клубове получават предимство. Така че не е особен сюрприз, че на първите девет места в тази импровизирана класация са все отбори от Висшата лига.

Погледнете в друга посока, фенове на Арсенал и Манчестър Юнайтед, защото с най-висока оценка е „Анфийлд“ – стадионът край река Мърси е с оценка от 4.7 след получени 54.546 гласа. Интересното е, че само още два клуба могат да се похвалят и да използват профилите си в социалните мрежи, за да се потупат в гърдите, задето са стигнали до подобни висоти.

Това са Тотнъм (чийто стадион между другото наистина предлага осезаем комфорт, без значение дали говорим за фенове или журналисти, какво остава за официални лица и VIP-ове), като „шпорите“ поддържат този имидж на база 26,545 оценки в Google, както и Нотингам Форест.

Кокетният „Сити Граунд“ действително се намира на красиво място, а и пази изключителни спомени от миналото. Самият аз съм го посещавал над 10 пъти заради академичното си минало, но истината е, че там ревютата са доста по-малобройни – 2245.

Веднага след това на втората позиция са „Олд Трафорд“, „Емиратс“, „Етихад“, „Стамфорд Бридж“, „Сейнт Джеймсис Парк“ и „Елан Роуд“ (варирайки от 54,535 до 10.066 гласа). Логично – това са домовете на клубове с прекрасна фенска маса. Най-високо позиционираният клуб от Чемпиъншип е Уулвърхемптън, който също се гордее в онлайн пространството с оценка от 4.6, но натрупана след доста по-скромните 7408 оценки. Интересното е, че клуб от Лига 1 е по-високо в тази йерархия. Става дума за шампиона от 2016 Лестър Сити, който поддържа чудесен имидж. Само си спомнете за тревата и фигурите, които се появяваха там всеки уикенд. Ако слезем още едно ниво надолу, за да открием първенеца от Лига 2 по този показател – то ще стигнем до 31-о място. Там се е позиционирал Екзитър с оценка от 4.5, като за преживяването си на този стадион са разказали 246 души.

Разбира се – имаме си и аутсайдери. Надали ще се трогнете особено, ако ви кажа, че с най-ниска оценка за съоръжението си във Висшата лига разполага новакът Хъл Сити (4.3). Доста по-любопитно е във второто ниво на английската футболна пирамида – там на дъното по отношение на качеството на своя стадион е лондонският Куинс Парк Рейнджърс, който е едва 85-ти от всички в това подреждане с отчайващото 4.1 след 3458 оценки.

Само два стадиона в целия професионален футбол в Англия „стигат“ до по-ниската стойност от 4.0 – Оксфорд Юнайтед и Стивънидж. Горките.

Ако разширим проучването и до други части на Европа, ще открием, че същестуват местенца, които определено не би трябвало да попадат в полезрението на футболните туристи.

Освен на закоравелите, разбира се. Случайно или не – трудно е да откриете местенце с по-нисък рейтинг от стадион „Нива“. Намира се в украинския град Виница и е дома на третодивизионния Нива Виница, който съвсем наскоро посрещна Динамо Киев в турнира за Купата. Лошата му репутация се дължи на гнева на лекоатлети, които вече не могат да тренират там след реконструкция, недоволни местни жители, които се ядосват, че трибуните са буквално на 20 метра от жилищен комплекс, зовящ се „Семеен комфорт“, както и на разярени привърженици, дразнещи се на новата визия на стадиона и изкуствената му трева. Оценка в Google 2.7.

Има и други стадиони, чиято репутация не е блестяща – като „Денс Парк“ в шотландския град Дънди (3.7), който официално е с най-лош имидж от всички отбори с елитен статут в Обединеното Кралство, „Кампи Насионал“ в Косово, който някак прие мачове от Лигата на Конференциите , макар да не е завършен напълно (3.7), както и „Stad Jos Nasbaum” в Люксембург (3.8), където за основни причини за общественото недоволство са посочени плащанията с карта и липсата на място за паркиране.

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