Манчестър Сити ще обжалва решението на Висшата лига по всичките обвинения

От английския футболен клуб Манчестър Сити обявиха официално, че са обжалвали решението на комисията на Висшата лига, която ги призна за виновни по всички обвинения за нарушения на финансовите правила на първенството.

От Манчестър Сити твърдят, че становището съдържа съществени грешки на множество основания - по отношение на правото, принципите и фактите, а поради това то не може да бъде прието за надеждно. От клуба настояват, че са невинни по повдигнатите от Висшата лига обвинения и казват, че разполагат с "изчерпателен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на всички свои позиции по този случай".

"Футболен клуб Манчестър Сити потвърждава, че в 19:00 ч. в четвъртък, 1 октомври 2026 г., клубът внесе подробната си жалба срещу становището на Комисията на Висшата лига във връзка с дисциплинарното производство на Висшата лига", пише още в изявлението в официалния уебсайт на "гражданите".

По-рано днес и Футболната асоциация на Англия излезе с позиция относно случая, заявявайки, че той ще има "значителни последици за почтеността на играта".

Говорител на британския премиер Анди Бърнам настоя днес, че присъдата, с която Манчестър Сити е признат за виновен, е "сериозна", след като изказвания на министър-председателя по случая в сряда предизвикаха недоумение. Тогава той заяви пред BBC, че би бил "много притеснен", ако собствениците на клуба, които са от Обединените арабски емирства, го продадат и прекратят партньорството си с град Манчестър, за чието изграждане според него са "огромен партньор".

В периода, за който важат обвиненията, "гражданите" спечелиха три титли от Висшата лига, една Купа на Футболната асоциация, три Купи на лигата и един трофей от "Къмюнити Шийлд".