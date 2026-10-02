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Националите заминаха за Рейкявик за първата от двете си поредни срещи като гост в група С/4 на турнира на Лига на нациите

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Спорт
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Дебютът на Рибарски ще бъде утре от 19:00 часа българско време като гост на Исландия, а на 6 октомври „лъвовете“ гостуват на Люксембург.

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Бразилецът Силвиньо може да е следващият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол. Името на бившия играч на Арсенал и Барселона се появи като евентуален заместник на Александър Димитров, който подаде оставка. На фона на тази информация националите заминаха за Исландия.

Българският национален отбор по футбол отпътува за Рейкявик за първата от двете си поредни срещи като гост в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с всички 25 футболисти, които са в групата.

Напусналият заради мускулно разтежение централен защитник Теодор Иванов единствен е със здравословен проблем и отпадна от първоначалния списък, а мястото му зае нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев.

Никой от ръководството или от футболистите на тима не говори на летището тази сутрин – нормално, предвид настроението след поражението с 1:2 от Люксембург и 0:0 с Естония на 26 и 29 септември в Пловдив.

България отива в третия и четвъртия си мач с една точка, което сериозно контрастира на фона на обявените амбиции за 1-о място в групата и изкачване в ранглистата на УЕФА и в потоците на този турнир.

Слабият старт коства поста на селекционера Александър Димитров, който подаде оставката си след мача с Естония. За времето, в което беше начело на тима, той постигна три победи, в два мача завърши наравно и претърпя пет поражения.

Мястото му беше заето от Атанас Рибарски. Младият специалист, който преди дни взе лиценза си УЕФА Про, до момента водеше юношите до 19 години на България и призна, че е получил обаждане от президента на БФС Георги Иванов да поеме първия отбор по време на прибирането си от турнир в Сърбия.

Дебютът на Рибарски ще бъде утре от 19:00 часа българско време като гост на Исландия, а на 6 октомври „лъвовете“ гостуват на Люксембург.

Вижте повече във видеото!

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